Com “barriguinha suspeita”: a foto de Hailey Bieber que desperta rumores de gravidez

No fim de semana passado, um vídeo de Justin Bieber viralizou, onde ele teria revelado sem querer que sua esposa Hailey Baldwin estaria grávida de seu primeiro bebê. O cantor não percebeu que havia um paparazzi quando disse: “Eu acho, bem, quero dizer, eu sei que você está grávida, mas...” terminando sua frase quando percebeu a presença dos jornalistas.

Depois de perceber o seu ‘escorregão’, o cantor de ‘Sorry’ apenas fez um sinal e continuou em completo silêncio, enquanto Hailey Bieber seguiu o seu caminho com um sorriso, até chegar ao carro que os esperava.

Por enquanto, só resta esse vídeo e o comentário feito por Justin Bieber como prova de que ele poderia se tornar pai muito em breve, mas nenhum detalhe adicional foi oferecido a respeito, eles também não saíram para confirmar ou desmentir a notícia, então teríamos que esperar e dar tempo ao tempo para ver como se desenrola toda a questão.

Embora as opiniões continuem divididas sobre a esposa de Bieber, os fãs reagiram bem à notícia de sua paternidade, mostrando seu entusiasmo e parabenizando o casal pela chegada de seu primeiro bebê.

As provas que confirmariam a gravidez de Hailey Bieber

Os rumores sobre a gravidez de Hailey Bieber ganharam força depois que ela publicou uma série de fotografias para a Vogue Japan, a primeira imagem não diz muito, nada além de uma pose e um look bem cuidado, mas ao percorrer sua galeria, a jovem surpreendeu a todos.

Usando um macacão preto brilhante e suspensórios onde se destacava uma “barriguinha suspeita”, confirmando a teoria sobre sua possível gravidez.

Mas a foto poderia ser a única a revelar seu estado, pois continuando na sua galeria, vemos um look roxo justo, onde, desaparece por completo sua barriga, mesmo assim, os usuários já começaram a comentar sua fotografia na qual a maioria mostra sua emoção pela possível chegada de um bebê Bieber.

Por que Hailey e Justin gostariam de manter sua gravidez em segredo?

A razão é clara, desde que foi divulgada a relação do astro pop com Hailey Baldwin em 2016, os usuários não pararam de atacar a modelo, a acusando de ser a causa da discórdia entre Justin Bieber e Selena Gomez.

Estas comparações constantes com a ex-estrela da Disney provocaram uma onda de críticas à modelo de 26 anos, mesmo quando a própria Selena Gomez pediu que parassem com esses ataques.

Justin e Hailey Bieber Instagram: @justinbieber (Instagram: @justinbieber)

Isso desencadeou o medo de Hailey em ter um filho, dizendo “Eu quero muito ter filhos, mas tenho medo. Literalmente, eu choro sobre isso o tempo todo. Já é demais as pessoas falando sobre meu marido ou meus amigos, não consigo nem imaginar ter que enfrentar as pessoas falando sobre uma criança”. Ela confessou para o The Sunday Times.