Carolina Dieckmann desabafa após negar ‘cantada’ de José Loreto: “Não é sobre defesa, é sobre justiça”

Carolina Dieckmann pediu que as pessoas parem de fazer fofoca envolvendo seu nome e do ator José Loreto (Reprodução/Instagram)

A atriz Carolina Dieckmann fez um desabafo no seu perfil no Instagram, na manhã desta quinta-feira (3), após ter seu nome envolvido em uma fofoca com o ator José Loreto, seu colega na novela “Vai Na Fé”, da TV Globo. Ela comentou sobre uma postagem anterior, na qual apareceu em uma foto ao lado dele e de Sheron Menezzes, na qual destacou que o artista “nunca deu em cima” dela.

“Postando essa foto roubada do Zé [José Loreto] por motivo de: não, ele nunca deu em cima de mim”, escreveu Carolina na legenda da publicação.

No entanto, apesar do post, ela voltou a falar sobre o assunto nesta manhã nos stories, quando pediu que as pessoas parem com boatos sobre um ato que nunca aconteceu.

“Bom dia, gente. Olha, a pessoa é envolvida em uma fofoca do nada, tenta sair da fofoca porque está feliz com o trabalho, porque tá tudo certo, mas não consegue, porque quando vocês querem, ou alguém quer, fica ali, né, então vamos esclarecer. 99% das pessoas entenderam que eu só disse que o Zé não deu em cima de mim, apenas. Mas tem 1% que não entendeu isso. Vamos desenhar”, começou ela.

“É o seguinte: eu não disse que o Zé não chamou a menina de ‘gata’, que o namorado não tem direito de ficar chateado, que ela não tem o direito de ficar chateada, cada um fica chateado com o que quer. Eu apenas disse que, a parte da fofoca que o Zé deu em cima de mim, é mentira. Ele não deu em cima de mim”, desabafou.

“E eu não vou ver uma pessoa sendo crucificada por uma coisa que ela não fez, eu sabendo que ela não fez, e mesmo assim não fazer nada. Isso não existe, gente. Não é sobre defesa, é sobre justiça. Beleza? Parou, né”, concluiu ela.

José Loreto se envolveu com polêmica após mandar mensagem para ex-BBB Eslovênia (Reprodução/Instagram)

Polêmica com José Loreto

Recentemente, José Loreto se envolveu em uma polêmica com a ex-BBB Eslovênia Marques, pois enviou uma mensagem nas redes sociais a chamando de “gata”. O namorado da modelo, o também ex-BBB Lucas Bissoli, falou abertamente sobre o caso e reclamou do assedio.

“Tem gente que interpreta o mais forte que o mundo. Está achando o quê? Respeita o relacionamento alheio. Você não é melhor do que ninguém. Se enxerga, seu sem caráter”, disparou Lucas.

Depois da repercussão do caso, o ator fez uma publicação se desculpando com o casal e disse que, na verdade, nem sabia que Eslovênia tinha namorado.

“Jamais vou querer dar em cima de uma pessoa que tem um relacionamento, não tenho o menor interesse e acho um ultraje”, afirmou José Loreto.

