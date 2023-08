Caio Blat rompeu com a Globo, mas não ficará desempregado por muito tempo

Depois de 25 anos de contrato fixo, Caio Blat também rompeu com a TV Globo, onde atuou em muitas séries, novelas e produções distintas. Mas, diferente de muitos famosos, ele ainda estará presente na programação, afinal, há projetos em andamento.

Em sua despedida do canal carioca, feita pelo Instagram, o famoso lembrou aos fãs que faz parte do elenco de uma série inédita, que deve fazer parte do catálogo Globoplay. Segundo ele, o fim deste ciclo não significa que as portas estão fechadas.

“Ao mesmo tempo tenho projetos ainda para lançar na Globo, como o ‘Grande Sertão: Veredas’, que vai virar série em breve, e todos os trabalhos que permanecem disponíveis no Globoplay. Ou seja, a qualquer momento espero estar de volta ao lugar onde cresci e aprendi tanto”, declarou Caio.

Na emissora, Blat fez muitos personagens marcantes e esteve presente durante anos em novelas, como Mundo da Lua (1991), Éramos Seis (1994), Um Anjo Caiu do Céu (2001), Coração de Estudante (2002), Da Cor do Pecado (2004) e Caminho das Índias (2009) e, por isso, ele aproveitou para agradecer aos fãs.

“Agradeço o público que sempre me acompanhou e prestigiou, estaremos sempre juntos, tenho muitos projetos na mente e no coração, aguardem”, afirmou o ator, que já tem um novo contrato em mãos.

O destino de Caio Blat está no streaming

O desemprego não será realidade para o ator. Com o fim do ciclo de 25 anos na TV Globo, ele vai assinar com a HBO, que segue contratando artistas brasileiros para suas novas produções nacionais.

“Foi uma relação aberta, linda e gratificante. Agora, seguindo essa lógica, parto para um projeto na HBO com amigos feitos na Globo”, contou ele.

Vale destacar que o streaming está de olho nas produções nacionais, como novelas e quer garantir um bom elenco e histórias diferentes das que são criadas na Globo e no Globoplay.

