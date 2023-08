Após polêmicas, José Loreto é convidado de Ana Maria Braga e recebe homenagem de Sidney Magal

Reprodução Carolina Dieckman, Renata Sorrah e Sidney Magal rasgam elogios para José Loreto no Mais Você (Gshow)

Nesta quinta-feira, 31 de julho, Ana Maria Braga convidou o ator de Vai Na Fé, José Loreto, que interpreta o personagem Lui Lorenzo na novela das 7, que está em sua reta final.

Além de ensinar a receita de uma torta de banana, o ator falou um pouco sobre o seu personagem e da saudade que sentirá: “É difícil desapegar. A gente fica um ano vivendo mais a vida do personagem do que a nossa. Nove horas no estúdio, estudando em casa... Mas eu tenho sorte de bons companheiros, personagens maravilhosos, cheios de camadas”, comentou Loreto.

Durante o bate-papo com Ana Maria, o ator comentou sobre suas inspirações para interpretar o personagem e lembrou de Sidney Magal e da sua importância para Rui lorenzo. Mas, o que ele não esperava é que o cantor iria lhe enviar um recado.

“Que felicidade poder elogiar o trabalho maravilhoso do José Loreto, o Lui Lorenzo. Ele sabe muito bem como nasceu dentro dele esse personagem e, de alguma forma, eu colaborei sem saber. Ele tinha sido convidado para protagonizar o meu filme, ‘O Meu Sangue Ferve Por Você’. E ele levou um pouquinho do Magal, segundo ele, já que o Lui Lorenzo fala ‘comigo! vamos!’”, declarou Magal.

Além deste recado, José Loreto recebeu mensagem de Carolina Dieckman e de Renata Sorrah, que interpreta sua mãe em Vai Na Fé. “Ele é um sonho! Foi de uma alegria trabalhar com o Loreto. Acho que a gente vai ficar amigo (pelo menos eu espero) pro resto da vida”, se declarou Sorrah.

Loreto se declarou também para Renata e aproveitou para revelar um segredo sobre ela: “Eu amo a Renata. Eu gosto de falar o que ninguém sabe. [...] Ela olha para a gente e fala: ‘Exagerei?’. A gente fala assim para ela: ‘Um pouquinho’. Aí ela fica insegura”, contou ele”.

