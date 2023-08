Após Kim Kardashian, Jennifer Lopez é vista com bolsa considerada a mais cara do mundo; confira o valor Imagem: reprodução The Grosby Group

Após Kim Kardashian ser clicada em um jogo de futebol realizado em Osaka, no Japão, com a bolsa mais cara do mundo, foi a vez de Jennifer Lopez aparecer com o mesmo item.

A bolsa se chama Himalayan Crocodile Birkin, pertence a marca Hermès e é feita de pele de crocodilo.

Diferentemente de Kim, J-Lo apareceu ostentando a bolsa em uma atividade mais simples. Ela foi vista chegando com o artigo luxuoso em uma academia de Hamptons, uma vila luxuosa de Nova York (Estados Unidos).

Outra diferença está no modelo da bolsa da cantora, considerado uma versão mais simples. Feita ‘apenas’ de pele de crocodilo, o item é avaliado em US$ 200 mil, aproximadamente R$ 977 mil na cotação atual.

A versão que a socialite da família Kardashian possui é cravejada em diamantes e ouro branco 18 quilates e custa até US$ 450 mil, ou quase R$ 2,2 milhões.

Kim Kardashian é vista no Japão com bolsa mais cara do mundo; saiba o valor Imagem: reprodução Quem

A bolsa leva esse nome pois Himalayan (ou Himalaio) se refere à sua cor, enquanto Birkin é o nome da peça e Crocodile em virtude do material, que é feito de pele de um crocodilo da espécie Niloticus.

Já a raridade e o preço está no fato de Hermès não produzir mais bolsas do tipo.

“Pensei que era Jennifer Garner” - a foto da filha de Ben Affleck com JLo que deixou as redes sem palavras

É comum que os genes de alguém sejam tão fortes que, quando têm filhos, estes sejam muito semelhantes aos seus pais. E também é verdade que sejam uma “cópia” ou um “mini-eu” de um dos seus progenitores. Tal é o caso de Violet, a filha de Ben Affleck e Jennifer Garner.

“Eu poderia ter jurado que era Jennifer Garner. Ela é idêntica à sua linda mãe - a filha de Ben Affleck e seu semelhante à sua mãe”, disse um dos internautas.

A jovem é uma cópia da sua mãe, são idênticas. E tanto assim que mesmo os usuários das redes sociais se confundiram quando viram a foto da jovem de 17 anos ao lado de Ben e JLo, muitos acreditaram que se tratava de Jennifer Garner, mas se enganaram.