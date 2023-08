Spoiler de Terra e Paixão: Agredida pelo marido, Lucinda pode morrer; entenda

Desde o começo de Terra e Paixão, Lucinda (Débora Falabella) sofre com as agressões físicas e psicológicas do marido. Mas, desta vez, ela vai parar no hospital e fica entre a vida e a morte por causa de Andrade (Ângelo Antônio).

Nos próximos capítulos da novela da Globo, mesmo aprendendo a se defender, com as aulas de Krav Magá, a gerente da cooperativa será vítima de uma nova explosão do marido e fica em estado grave e será internada para realizar exames mais delicados.

Na cena, prevista para ir ao ar no próximo dia 19, a personagem vivida por Débora Falabella se submete a uma tomografia no cérebro, algo que deixa outras pessoas preocupadas. No centro médico, ela aparece ao lado do delegado Marino (Leandro Lima).

Terra e Paixão: Lucinda decide denunciar o marido (Reprodução/Globo)

Tal violência não será tolerada mais uma vez e a irmã de Anely (Tatá Werneck) irá até a delegacia prestar queixa contra o companheiro, além de solicitar uma medida protetiva contra ele, que tenta pedir o perdão de novo. Mas, Lucinda se mostra mais resistente e não o desculpa rapidamente.

Já a stripper virtual de Terra e Paixão começa a suspeitar da relação entre Lucinda e Marino, principalmente quando flagrar o homem da lei levando flores para a mãe de Cristian (Felipe Melquiades), que alegará ser apenas amizade.

Dada como morta, Agatha estava no Rio de Janeiro

Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, Agatha (Eliane Giardini) volta das cinzas para assustar Irene (Gloria Pires) e Antonio (Tony Ramos), que seguem casados e pensam que ela está morta. Mas, na verdade, ela estava escondida.

Eliane Giardini entra em Terra e Paixão para viver a mãe de Cauã Reymond (Reprodução/Globo)

Em cenas que ainda estão por vir, a mãe de Caio (Cauã Reymond) aparece mais viva do que nunca e revela que estava na prisão, depois de ter sido pega pela polícia, segredo que apenas Angelina (Inez Viana) e Gentil (Flavio Bauraqui) sabiam.

Com isso, cenas da mãe de Caio conversando com a empregada dos La Selva devem aparecer em outros capítulos de Terra e Paixão, mostrando toda a história por trás da morte que nunca aconteceu. Já o pai de Jonatas (Paulo Lessa) ficou sabendo repentinamente que Agatha não tinha sido enterrada.

