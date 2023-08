Reprise de Mulheres Apaixonadas: Barraco mostra que o namoro deles azedou

O namoro de Cláudio (Erik Marmo) e Edwiges (Carolina Dieckmann) parecia perfeito, mas azedou e, nos próximos capítulos de Mulheres Apaixonadas, no Vale a Pena Ver de Novo, um barraco no aeroporto vai provar que os dois já vivem realidades opostas.

Depois de desistir de viajar com o amado, a jovem volta atrás e vai até o aeroporto fazer uma surpresa, mas nem tudo sai como o planejado, já que ela vê algo que não gosta e arma uma confusão no saguão da companhia aérea. Na cena, Edwiges encontra o amado ao lado de Gracinha (Carol Castro), que também terá optado em ir com o loiro e fica furiosa: “Não vai me dizer que ela vai com você?”, preciosa a jovem, tomada pelo ciúmes.

Mulheres Apaixonadas: Cena polêmica envolvendo a personagem de Carol Castro deve ir ao ar no Vale a Pena Ver de Novo (Reprodução/Globo)

Muito tranquilo, Cláudio pede um beijo antes de mais nada, mas ela não para de criticar e a personagem de Carol Castro entra em cena ao afirmar que não quer nenhum tipo de problema: “Ela vai comigo para São Paulo sim. Ela vai me fazer companhia porque você não quis vir comigo e é só isso”, diz o jovem.

A partir disso tudo desanda para o quase ex-casal da reprise de Mulheres Apaixonadas, já que Edwiges fica muito nervosa e vê tal atitude como um ataque. No aeroporto, a filha de Ana (Regina Braga) acusa Cláudio de traição e diz que ele quer levar Gracinha para a cama: “Espera, vamos conversar numa boa”, diz a personagem de Carol Castro.

Eles viveram um triângulo amoroso na novela Mulheres Apaixonadas (Reprodução/Instagram)

“Você me chama para voar de asa-delta, eu não posso, você chama a Gracinha. Você me chama para viajar, eu não posso, você chama a Gracinha. Você pensa que eu sou alguma idiota? O que mais eu vou te negar e você vai pedir para a Gracinha?”, fala Edwiges, que não liga para o barraco em público.

Com toda essa situação, Gracinha se sente humilhada e rebate as ofensas, que não param. Já o personagem de Erik Marmo diz que eles são apenas amigos e que a namorada está fantasiando uma história que não existe: “Para com essa paranoia de ciúme”.

