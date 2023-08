Quem é Gabriel Henrique, o brasileiro que chamou a atenção dos jurados no America’s Got Talent

Gabriel Henrique participou do America's Got Talent (Reprodução / Twitter)

O nome de Gabriel Henrique viralizou na internet nos últimos dias. O brasileiro, de 27 anos, ficou mundialmente conhecido após sua participação no “America’s Got Talent”.

Conforme publicado pelo Gshow, a participação de Gabriel na atração foi transmitida na noite desta terça-feira, 1 de agosto. Na ocasião, ele interpretou um sucesso de Whitney Houston e conquistou a simpatia dos jurados ao contar sua história com a ajuda de um tradutor.

O programa em questão é um show de talentos que apresenta cantores, dançarinos e artistas de diversas idades. Todos competindo em direção a um prêmio de 1 milhão de dólares.

Sem saber falar inglês para conversar livremente com os jurados, Gabriel contou com apoio de um tradutor para contar sua história, e ganhou a simpatia de todos ao revelar que seu cachorro, Billy, desapareceu apenas algumas semanas antes de sua viagem aos EUA, a primeira vez dele no país.

Os jurados ficaram de queixo caído

Após alguns momentos de tensão, Gabriel soltou a voz ao interpretar o sucesso “Run to You” de Whitney Houston. Com notas extremamente altas ele impressionou os jurados e chegou a ter seu alcance vocal comparado ao de Mariah Carey.

Gabriel Henrique is headed to the LIVE shows thanks to @sofiavergara's #GoldenBuzzer ✨ pic.twitter.com/8i2ctCum4L — America’s Got Talent (@AGT) August 2, 2023

Heidi Klum não poupou elogios: “Se Whitney Houston e Mariah Carey tivessem um bebê, seria Gabriel. Você é incrível”.

“Eu não esperava aquela voz vindo de você. Você soa como a melhor diva pop que eu já vi até agora”, afirmou Howie Mandel.

Já Simon Cowell, conhecido por suas críticas ácidas, também foi conquistado pelo carisma e pela voz do brasileiro: “As pessoas vão gostar muito de você. Você é interessante. Foi fantástico”.

Mas foi Sofia Vergara quem determinou o destino do participante no reality. “Não tenho palavras. Sua voz é linda. Sua energia, quem você é. Foi perfeito. Essa performance foi algo que eu estava esperando, algo muito bonito e sincero”.

Após isso, a atriz não permitiu o início da votação entre os jurados e acionou a campainha dourada, garantindo a Gabriel uma passagem direto para os shows ao vivo!

Com a performance, o cantor também conquistou a torcida de diversos famosos, que não perderam tempo e desejaram boa sorte a ele nas próximas etapas. Entre eles, se destaca o ex-BBB Gil do Vigor, que afirmou ter se emocionado com a apresentação: “Estou chorando! Você merece demais”.