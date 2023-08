Preta Gil exalta amizade com Gominho durante tratamento contra o câncer: ‘Largou emprego e veio se dedicar a mim’

A cantora Preta Gil fez um longo desabafo nas redes sociais e agradeceu o poder da amizade nesta luta contra o câncer.

A famosa escreveu um longo texto no Instagram e agradeceu os amigos fiéis: ‘ao meu lado nesses últimos 8 meses’.

Ela também cintou alguns nomes, inclusive do influencer Gominho: ' Eu te amo infinito e minha família também lhe agradece’.

A cantora passará por uma cururgia em breve como parte do tratamento. Confira:

“Eu sempre soube o valor da importância de termos verdadeiros amigos, mas só sabemos quem são os fiéis, na adversidade. Eu quero fazer esse post, porque ele é único e sei que todos os meus amigos fiéis se sentem representados através dele e o amam por ele estar ao meu lado nesses últimos 8 meses, sem largar minha mão nenhum dia sequer.Sim, ele largou o emprego que tinha em Salvador e veio se dedicar 100% a mim. Para me apoiar, me cuidar no meu tratamento e nos problemas sérios que tive na vida pessoal”.

“Eu posso afirmar, que se não fosse ele e mais outros amigos tão incríveis, eu não teria suportado tanta dor.Ter um colo pra chorar, um sorriso pra iluminar meu dia, a força pra me levantar do chão literalmente, a paciência de ficar horas e horas em silêncio ao meu lado, tudo isso me emociona e me faz ser muuuito grata.Deus é tão perfeito, que me mandou esses anjos pra cuidarem de mim. @gominho eu sei que você não fez e faz tudo isso esperando nada em troca, eu sei disso, mas preciso lhe dizer OBRIGADA. Eu te amo infinito e minha família também lhe agradece!!!”.

“Fotos do meu mais novo amigo @dudupaduan, que junto dos outros amigos de Atins levantaram meu astral nesses 11 dias que fiquei por aqui!!! Obrigada @jp.ontour @cayoshimuk @thechicobill e tantos outros, ano que vem me aguardem que vou bombar no @nossavibeatins!!!”.

