Netflix anuncia data da quarta e última temporada de ‘Sex Education’

Uma das séries mais bem sucedidas da Netflix, Sex Education conta a história do jovem adolescente Otis que, em parceria com uma colega, resolve abrir uma clínica para dar conselhos sexuais a um grupo de adolescentes da escola da Moordale com a sexualidade à flor da pele.

O canal de streaming já transmitiu com sucesso três temporadas, e agora a quarta e última temporada já tem data de estréia, será em 21 de setembro. Junto com a data, a Netflix duvulgou com fotos dos principais atores que estarão na etapa final da série.

Em uma sinopse oficial, a Netflix adiantou alguns pontos da nova trama ( ATENÇÃO PARA SPOILER ), que não se dará mais na Moordale Secondary School, que foi fechada após os acontecimentos da temporada passada.

Entre outros elementos já conhecidos por quem assistiu às temporadas passadas, soma-se o desafio de enfrentar um colégio novo, com novos professores e regras, mas sempre ao lado de seu amigo e fiel escudeiro, Eric.

A série estreou na Netflix em 2019 e na terceira temporada venceu o Emmy Internacional de Melhor Série de Comédia, após a plataforma de streaming registrar 66,6 milhões de visualizações nos primeiros 91 dias de estreia da terceira temporada.

Em carta aberta, a Netflix já havia adiantado que essa seria a temporada final da série.”Estamos extremamente orgulhosos de Sex Education e nos sentimos em dívida com os nossos brilhantes roteiristas, elenco e equipe de produção que se dedicaram com todo o coração para fazer cada episódio. Eles trabalharam incansavelmente para trazer a vocês a temporada final, e mal podemos esperar para compartilhar com todos.”