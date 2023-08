‘Não é para mim’: Jojo Todynho é radical ao falar de estética para fãs; entenda

Jojo Todynho faz transição capilar, mas reclama com os fãs (Reprodução/@jojotodynho)

Jojo Todynho revelou um novo perrengue referente a estética. Durante uma conversa com os fãs, a cantora do hit “Que Tiro Foi Esse” contou que não está muito satisfeita com a sua transição capilar.

“Esse negócio de progressiva e selagem não é para mim. Deixa eu contar uma coisa para vocês, o meu cabelo é fino e eu estou acostumada com relaxamento”, começou a famosa, que parecia estar comendo na área da piscina.

Jojo Todynho avisa que as aulas na faculdade de Direito vão começar (Reprodução/Globo)

Em seguida, a famosa pareceu estar insatisfeita com a decisão sobre o cabelo e foi radical: “Esse negócio de transição capilar não é para mim. Ou eu vou raspar logo ou eu não vou conseguir fazer”.

Carolina Dieckmann aparece descabelada e fala sobre pesadelo

Carolina Dieckmann interpreta Lumiar em "Vai na Fé" (João Miguel Júnior/Globo)

Responsável por dar vida à personagem Luminar, em Vai na Fé, a atriz Carolina Dieckmann deixa claro que até mesmo as veteranas das novelas sofrem durante os meses de gravação de um trabalho na Rede Globo.

LEIA TAMBÉM: Reprise de Mulheres de Areia: Segredo vem à tona e Marcos beija outra mulher

“Eu sonhei que estava gravando cena de tribunal e os autores todos estavam assistindo a gravação, o que já aconteceu algumas vezes, e eu esqueci uma fala. Eu ficava muito apavorada, meu Deus, ainda bem que eu acordei. Mas bem que eu queria ter cenas de tribunal para gravar hoje...mas não queria esquecer o texto”.

Atriz Vitória Strada deixa a TV Globo

A famosa deixou o quadro de funcionários da TV Globo, que passa por uma onda de demissões que atingem todos os setores da emissora.

Atriz Vitória Strada (Reprodução/Instagram)

Sem o contrato renovado, a atriz vai trabalhar por obra, um contrato que já atinge outros artistas do canal. Com isso, ela também está livre para trabalhar em outros canais de TV e streaming.

O último trabalho da atriz foi no ano passado, quando ficou em primeiro lugar na Dança dos Famosos, do Domingão do Huck.

LEIA TAMBÉM: Final de Vai na Fé: Orfeu está de volta e faz da vida de Theo um inferno