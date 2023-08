Megan Fox volta a enlouquecer as redes com seu sexy minivestido na praia

A temporada de verão de Megan Fox tem sido muito ativa com diversas sessões de fotografia que fizeram os seus milhões de fãs enlouquecerem nas redes sociais, especificamente no Instagram, onde ela acumula mais de 21 milhões de seguidores.

Megan Fox volta a incendiar as redes sociais com um minivestido branco na praia

A reconhecida atriz americana está decidida a exibir seu corpo escultural, e aproveitou o final do mês para incendiar as redes sociais ao publicar algumas postagens deitada na praia com um minivestido branco, enquanto as ondas a tocavam e ela fazia poses ousadas.

A peça tem alguns bordados e na parte de baixo é de tecido transparente que, ao entrar em contato com a água, despertava a imaginação sobre o corpo sensual de Megan Fox.

Megan Fox escreveu no Instagram: “Oferecendo aulas de surf. Link na bio”, acompanhado por fotografias quentes que compartilhou com seus milhões de seguidores, que por enquanto ficarão só na vontade, já que não existe um link para saber mais sobre as aulas privadas de surf da atriz.

Megan Fox encantou seus milhões de fãs com seu corpo esculpido

Na primeira imagem compartilhada, a estrela de “Transformers” se deitou na areia, toda vestida e os braços abertos, numa foto que convida a procurar a próxima, onde o fotógrafo profissional capturou o momento exato em que uma onda atingiu o corpo de Megan Fox.

Nas outras duas fotografias, Megan Fox não só exibiu seu corpo, mas também sua beleza e lábios carnudos, algo que deixou seus fãs sem palavras.

Aos seus 37 anos de idade, a atriz dos Estados Unidos é uma das mulheres mais seguidas e desejadas do mundo, e o vestido branco é uma peça perfeita para demonstrar o que ela é capaz de fazer com a sua imagem de modelo.