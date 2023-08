Mãe solo, Sammy revela atitude que tomou para evitar intrigas com Pyong Lee: “Não vejo e não sei” Imagem: reprodução Instagram (@sammys)

Sammy desabafou nos stories na noite de segunda-feira (31) falando sobre a maternidade solo. Chorando, a influenciadora disse que estava doente e cuidando do filho Jake, de 3 anos, que teve com Pyong Lee.

Segundo a revista Quem, o vídeo foi publicado no mesmo momento em que o pai da criança participava de uma festa na casa de Carlinhos Maia. Contudo, a jovem disse que as publicações não foram uma indireta para o ex.

“A gente está doente há algumas semanas... O que eu quero dizer é que o meu perfil é de maternidade real, o que todo mundo passa e ninguém fala. Coincidiu de gerar essa comoção na internet”, disse Sammy, que também explicou que bloqueou o hipnólogo e ex-BBB para não acompanhar o que ele está fazendo.

“Coincidiu do momento e a outra pessoa é bloqueada, não acompanhado até para não dar motivo de falar. Não vejo e não sei”.

De acordo com o texto, o ex-casal esteve junto por 13 anos e houveram duas separações devido ao comportamento em reality shows com outras mulheres.

🚨Sammy revela como é a relação com Pyong Lee em meio à polêmica: “Não acompanho” pic.twitter.com/5p4Fx7COoo — Gordo Fofoqueiro (@gordofofoqueiro) August 2, 2023

🚨Internautas criticam Pyong Lee por estar curtindo na casa de Carlinhos Maia, enquanto Sammy cuida do filho, que está doente, sozinha. pic.twitter.com/1gkAjRtKex — Central Reality (@centralreality) August 1, 2023

Em meio a polêmicas, Larissa Manoela e o noivo participam de podcast e falam tudo

Em meio a diversas polêmicas familiares, Larissa Manoela e o noivo, André Luiz Frambach, participaram do Vaca Cast, podcast de Evelyn Regly, nesta semana e fizeram questão de falar sobre tudo.

Desde lembranças sobre como se conheceram, a como foi a adaptação as rotinas de trabalho. Os pombinhos tiraram um tempo para refletir sobre a forma como encaram e gerenciam suas carreiras e deixaram escapar alguns comentários que atiçaram os seguidores.

Passando por um momento pessoal turbulento, Larissa Manoela está vendo seu nome envolvido em diversas polêmicas relacionadas ao rompimento do relacionamento com seus pais.

Assim que a noiva começou a falar sobre a tomada de decisão referente a sua carreira, André prontamente afirmou que isso tudo é fruto da dedicação da companheira.

“A Larissa é muito dedicada em tudo o que ela faz. A partir do momento que ela virou e falou ‘vou aprender a fazer isso’ e ela não tinha mais ninguém que não deixava ela aprender a fazer aquilo, ela virou administradora, contadora, advogada, empresária. Tudo em 2 ou 3 meses”.

“Eu gosto de me dedicar 100% para ser a melhor naquilo, vou errar, vou acertar e eu gosto de ter esse controle. Vou até o fim para poder aprender”, reforça Larissa.

