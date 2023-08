“Infelizmente não vou poder estar com vocês”: cantora Paula Toller sobre acidente e cancela shows

A cantora Paula Toller, de 60 anos, emitiu um comunicado nesta semana cancelando os shows agendados para esta quinta e sexta-feira em Santa Catarina por conta de um acidente doméstico.

De acordo com a agenda da cantora, ela deveria se apresentar nesta quinta em Jaraguá do Sul, na sexta em Joinville e no sábado no Balneário Camboriú, os dois primeiros com ingressos esgotados. A apresentação de sábado seria em um evento privado.

Em seu Instagram, a cantora revelou o motivo da ausência nos shows desta semana:

“No início da semana sofri uma queda em minha casa, fui ao hospital e fiz uma tomografia, que constatou fratura em 3 costelas (3 arcos costais). A determinação médica é de repouso absoluto por pelo menos 3 dias, e infelizmente não vou poder estar com vocês nesta quinta e sexta, para os shows marcados (e com ingressos esgotados)”, diz a postagem.

Segundo a assessoria da cantora, todos os shows foram reagendados para o mês de outubro. Os ingressos vendidos continuarão válidos, sem a necessidade de troca.

40 anos

A turnê “Amorosa” celebra os 40 anos de carreira de Paula Toller e para a apresentação cancelada, em Jaraguá do Sul, a cantora pretendia apresentar uma canção inédita de Beni Borja, chamada “Perguntas”, além de seus maiores sucessos, como “Nada Sei”, Lágrimas & Chuva” e “Amanhã é 23″.

A banda que acompanha Paula é formada por Liminha no violão, Gustavo Camardella (violão e vocal), Pedro Dias (baixo e vocal), Gê Fonseca (teclados e vocal) e Adal Fonseca (bateria).