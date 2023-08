Final de Vai na Fé: Orfeu está de volta e faz da vida de Theo um inferno

No final de Vai na Fé, Theo (Emílio Dantas) terá que lidar com mais um ex-comparsa que virou inimigo. Estamos falando de Orfeu (Jonathan Haagensen) que consegue escapar da cadeia e vai tirar satisfação com o vilão da novela.

Longe da polícia, o ex-dono do bar vai atrás do empresário, que fica chocado ao vê-lo em sua frente. Sabendo muitos segredos e crimes de Theo, Orfeu exige uma enorme quantia em dinheiro vivo para deixar o Brasil, mas Theo debocha da situação, mesmo tentando fugir minutos antes.

Vai na Fé: Por causa dos golpes de Theo, Orfeu vai parar atrás das grades (Reprodução/Globo)

“Você vai é no seu escritório agora pegar a grana que eu sei que tem guardada naquele cofre”, diz o ex-presidiário ao pai de Rafa (Caio Manhente), que tenta desviar: “Agora? Não dá. O prédio tá cheio de gente a essa hora e com você foragido eles podem estar me vigiando também”, rebate o empresário.

Neste momento, o comparsa do vilão de Vai na Fé prefere acreditar e dá um prazo para Theo conseguir o valor que foi pedido: “Eu quero esse dinheiro meia-noite na minha mão. E não adianta bancar o esperto porque eu te pego, Theo. E te amasso”, diz o contrabandista.

Rafa surpreende e terá destino triunfal na novela

No último capítulo de Vai na Fé, Rafa (Caio Manhente) vai mostrar um grande amadurecimento, deixando Clara (Regiane Alves) muito feliz, afinal, ele decidiu tomar conta de toda a empresa que herdou de Theo (Emílio Dantas) e colocou tudo em ordem.

Final de Vai na Fé: Rafa assume empresa de Theo e "arruma a casa" (Reprodução/Globo)

Com o pai na prisão, o herdeiro vai começar a ajustar as coisas e consegue tirar sua família da miséria. Além da mãe, o jovem também vai surpreender Kate (Clara Moneke), com quem decide seguir namorando. Em uma cena, ela aparece com roupas luxuosas, mostrando que virou uma madame.

Até o momento, não há nenhuma informação de que pai e filho se entendem na reta final de Vai na Fé. Ao que parece o vilão da novela vai parar atrás das grades após cometer vários crimes, como matar Orfeu (Jonathan Haagensen) e colocar fogo em seu galpão para que o mesmo aconteça com Ben (Samuel de Assis).

