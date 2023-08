Em meio a polêmicas, Larissa Manoela e o noivo participam de podcast e falam tudo

Em meio a diversas polêmicas familiares, Larissa Manoela e o noivo, André Luiz Frambach, participaram do Vaca Cast, podcast de Evelyn Regly, nesta semana e fizeram questão de falar sobre tudo.

Desde lembranças sobre como se conheceram, a como foi a adaptação as rotinas de trabalho. Os pombinhos tiraram um tempo para refletir sobre a forma como encaram e gerenciam suas carreiras e deixaram escapar alguns comentários que atiçaram os seguidores.

Passando por um momento pessoal turbulento, Larissa Manoela está vendo seu nome envolvido em diversas polêmicas relacionadas ao rompimento do relacionamento com seus pais.

Além de denúncias sobre venda de imóveis sem a autorização da atriz, fontes próximas também teriam dito que ela “vivia sob o controle extremo” da mãe, fator que a teria motivado a buscar independência e passar a gerir o próprio negócio.

Ao ser questionada sobre a Mimalissa, empresa criada por ela para a gestão de sua carreira, Larissa Manoela conta que sempre desejou ser sua própria empresária, mas que precisou se dedicar muito para conseguir. “Eu sabia que para estar neste meio, eu precisava entender. Foi tudo na raça”.

Elogios e alfinetadas

Assim que a noiva começou a falar sobre a tomada de decisão referente a sua carreira, André prontamente afirmou que isso tudo é fruto da dedicação da companheira.

“A Larissa é muito dedicada em tudo o que ela faz. A partir do momento que ela virou e falou ‘vou aprender a fazer isso’ e ela não tinha mais ninguém que não deixava ela aprender a fazer aquilo, ela virou administradora, contadora, advogada, empresária. Tudo em 2 ou 3 meses”.

“Eu gosto de me dedicar 100% para ser a melhor naquilo, vou errar, vou acertar e eu gosto de ter esse controle. Vou até o fim para poder aprender”, reforça Larissa.

E pra quem se pergunta de onde vem essa força e autocrítica, André fez questão de esclarecer: “A Lari se julga muito porque colocavam coisas na cabeça dela que não é real. Faziam ela não acreditar que ela era capaz, e agora ela tá vendo que ela é capaz”.

“Gerir seu próprio negócio e ver as coisas andando, ter o controle disso e ver que as coisas estão voltadas para você com as pessoas ideais para te ajudar com isso. É muito legal”, finaliza a atriz.

No entanto, alguns seguidores mais atentos não deixaram passar algumas possíveis indiretas da atriz e ressaltaram que os dois tinham muito mais coisa a dizer do que o que foi dito durante a gravação.

“O André quer falar, mas não pode. Tá claro”, comentou uma pessoa no chat.

“Confesso que vim saber sobre a fofoca com a mãe, mas acho que não vai rolar”, finalizou outra.