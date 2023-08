Copa do Mundo Feminina empolga Patrícia Poeta e fãs do Encontro comentam

A eliminação do Brasil na Copa do Mundo de Futebol Feminino foi um dos assuntos comentados por Patrícia Poeta no Encontro, que focou não apenas na despedida do time, mas também no último jogo de Marta pela Seleção Brasileira.

No Twitter, o fim de jogo para as meninas do Brasil também dominou a manhã desta quarta-feira (02) e quem acompanhou de casa aproveitou para opinar muito: “Cadê a dona Ana Thaís Matos que era toda empolgada com a Seleção na Copa e agora está cornetando a comissão técnica, que tudo foi feito errado. Faça me o favor né”, escreveu uma pessoa.

Um segundo afirmou que Rozana Augusto “poderia ser a nova técnica da Seleção Brasileira de Futebol Feminino”. Segundo o telespectador da Globo, ela sabe comentar e fazer análises que seriam positivas para o próximo campeonato esportivo.

Já sobre a despedida de Marta, fãs do Encontro com Patrícia Poeta também destacaram a importância da atleta e afirmaram que ela sempre será lembrada: “Eu só queria dar um abraço na Marta durante esta Copa de Futebol Feminino”.

LEIA TAMBÉM: Cirurgia de aumento peniano ‘mudou a vida’ deste ex-BBB: ‘Admirando a obra’

Uma outra pessoa resolveu lembrar Patrícia Poeta de que a craque da Seleção Brasileira vai se aposentar, mas também deu uma ideia para que a despedida ocorra: “Vai ter pelo menos um amistoso para dar essas honras. A diferença de quem não acompanhou o ciclo é muito escancarada”.

A Amanda em 32 segundos não conseguiu se quer dizer uma palavra. Gente #Encontro pic.twitter.com/QK3e82hqm8 — Brenno De Moura  (@mbrenno_) August 2, 2023

Além da Copa do Mundo de Futebol Feminino, o Encontro desta quarta-feira (02) contou com a presença de Amanda Meirelles, campeã do BBB 23, que falou sobre a sua vida depois de levar o prêmio milionário para casa. Ao lado de Thelma, campeã da 20ª temporada do reality show, a médica também causou nas redes sociais, já que a web ficou dividida. Um anônimo, por exemplo, disse que só faltava a Juliette Freire e Arthur Aguiar para completar o time.

LEIA TAMBÉM: Brasil empata com Jamaica e se despede da Copa do Mundo Feminina