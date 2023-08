Cirurgia de aumento peniano ‘mudou a vida’ deste ex-BBB: ‘Admirando a obra’

O ex-BBB Wagner Santiago, que esteve na 18ª temporada do reality show da TV Globo, voltou a surpreender os fãs, que acompanham a sua vida nas redes sociais, como Instagram, Twitter e também na plataforma de conteúdo adulto Privacy. Aos 40 anos, ele revelou que fez uma cirurgia de aumento peniano.

A novidade foi dita durante o programa A Tarde é Sua, apresentado por Sonia Abrão na RedeTV, onde ele disse que esteve em uma clínica em São Paulo por quase uma hora para a realização do procedimento invasivo.

Durante o programa vespertino, o ex-BBB contou que a autoestima foi o motivo principal: “Procurar um médico é um autocuidado. Por que não vestir uma roupa e se sentir confortável, feliz ali com o volume, poder ir para uma academia, praia, uma piscina sem precisar se esconder, passar vergonha?!”, perguntou ele.

Famoso por vídeos quentes na web, Wagner Santiago disse que depois da cirurgia está “admirando o procedimento” e que ficou muito confortável durante a cirurgia: “Não senti dor em nenhum momento. Foi muito confortável. Depois saí caminhando”.

Para quem está pensando em fazer a cirurgia de aumento peniano, o ex-participante do Big Brother Brasil avisa: “A vida segue normal. Você fica ali admirando aquela obra. Hoje, no terceiro dia pós-procedimento, está super tranquilo. Graças a Deus, pude realizar esse procedimento e ter uma nova vida sexual plena”.

Atitude de Tiago Abravanel provocou os fãs

Enquanto Wagner segue fazendo sucesso nas plataformas de conteúdo adulto, Tiago Abravanel provocou os fãs da web. Recentemente, o ex-BBB e neto de Silvio Santos virou assunto após dar uma carteirada em uma casa noturna de São Paulo.

O famoso teria ido ao Funilaria, que fica na região do Bixiga, e teria tentado furar a fila, que estava imensa, mas tal ação teria provocado a ira de anônimos que estavam no local. Além disso, o ex-BBB 22 teria irritado as pessoas também por cantar no local, mesmo não sendo uma das atrações.

No Twitter, algumas pessoas criticaram o sobrinho de Patrícia Abravanel afirmando que encontrá-lo fora da TV não foi uma de suas experiências prediletas. Já outro disse que sair a noite em São Paulo não é a mesma coisa, pois Tiago pode ser visto “estragando o rolê”.

