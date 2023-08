Zendaya e outros atores de ‘Euphoria’ lamentam a morte de Angus Cloud: ‘Gostaria de me lembrar dele dessa forma

Angus Cloud morreu nesta segunda-feira (1) e diversos colegas de profissão lamentaram sua partida por meio das redes sociais. Conhecido em ‘Euphoria’ por seu personagem de grande destaque na trama da HBO, Fezco, a causa da morte do artista ainda não foi divulgada.

Nesta terça-feira (1), Zendaya e outros colegas de elenco do ator o homenagearam com mensagens de despedida por meio do Instagram.

“Palavras não são suficientes para descrever a beleza infinita que é Angus (Conor). Sou tão grata por ter tido a oportunidade de o conhecer nesta vida, de o chamar de irmão, de ver os seus olhos calorosos e o seu sorriso brilhante, ou ouvir o seu cacarejo contagiante de riso (estou a sorrir agora só de pensar nisso) Sei que as pessoas usam esta expressão frequentemente quando falando sobre pessoas que eles amam... ‘eles podiam iluminar qualquer quarto em que entrassem’, mas, rapaz, vou dizer a vocês, ele era o melhor nisso. Gostaria de me lembrar dele dessa forma. Por toda a luz, amor e alegria sem limites que ele sempre conseguiu nos dar. Vou estimar cada momento. Meu coração está com sua mãe e sua família nesse momento e por favor sejam gentis e pacientes, pois o luto parece diferente para todos”, escreveu Zendaya.

“Angus, você era uma alma aberta, com o coração mais bondoso, e encheu todas as salas de riso. Esta é a coisa mais difícil que já tive de publicar, e estou a lutar para encontrar todas as palavras. Sentiremos mais saudades do que você imagina, mas sou tão abençoada por te ter conhecido nesta vida, e tenho a certeza de que todos que te conheceram sentem o mesmo. Esta mágoa é real e gostava que tivéssemos tido mais um abraço. Todo o meu amor está contigo”, escreveu a colega Sydney Sweeney.

Veja outras postagens:

Morte do ator

Angus Cloud, que deu vida a Fezco na famosa série da HBO, foi encontrado sem vida aos 25 anos na casa de sua família em Oakland, Califórnia, de acordo com relatórios do TMZ na segunda-feira (31). A família do ator compartilhou uma nota por meio das redes sociais, revelando a dificuldade do filho em lidar com a morte do pai na última semana, além de abordar os problemas mentais enfrentados por ele.

