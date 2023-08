“Pergunte aos videntes”: Leo Chaves fala sobre a possibilidade de voltar a dupla com Victor

O cantor Leo Chaves, que ficou famoso ao lado do irmão com a dupla Victor & Leo voltou a falar do relacionamento e da possibilidade dos dois voltarem a cantar juntos em um curto prazo.

“Vamos perguntar para os videntes, acho que os videntes terão mais facilidade de responder isso”, disse o cantor, dando risada da situação.

Após a aposentadoria do irmão, Léo continuou cantando e fazendo shows, mas disse que não vê essa possibilidade de retorno, por enquanto. “Agora, não”, afirmou.

Segundo Léo, ele e o irmão continuam se vendo bastante, mas pouco falam sobre os tempos de holofotes e da carreira artística. “A gente não fala sobre isso, quase não fala sobre assuntos profissionais”, disse. Apesar disso, ele garante que continuam sendo próximos e se vendo sempre que possível.

Sobre o fim da Dupla

O rompimento da dupla, segundo Leo Chaves, não tem nada a ver com a polêmica envolvendo Victor e sua esposa, como martelou a imprensa por muito tempo, mas já estava acertada entre os dois, já havia sido decidida. “Não foi por causa do acontecimento com o meu irmão. Antes daquilo a gente já tinha um conflito intenso de divergência de opiniões, de estilos, do que queríamos em cima do palco”, esclarece

“Foi difícil aceitar, porque estávamos vivendo um casamento que não existia mais”, afirmou. “As pessoas que iam ao show e viam que éramos pessoas que queriam coisas diferentes”, disse durante a entrevista.