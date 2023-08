Mais uma a deixar a Globo: desta vez foi a atriz Vitória Strada

Mais uma celebridade de desde do quadro de funcionários da Rede Globo, que passa por uma onde de demissões que atingem todos os setores da emissora. Desta vez foi a atriz Vitória Strada, que estreou em 2017 no canal na novela ‘Tempo de Amar’, no papel de Maria Vitória.

O seu contrato, assim como o de tantos colegas, chegou ao fim e não foi renovado. A partir de agora, ela passa ganhar por trabalhos feitos na emissora (obra fixa), mas também está livre para trabalhar em outros canais de TV e streaming.

O último trabalho da atriz foi no ano passado, quando ficou em primeiro lugar na ‘Dança dos Famosos’, do Domingão do Huck.

Centenas de colegas, entre eles medalhões da emissora, já engrossaram a lista de contratos não renovados, entre eles Antonio Fagundes, Marieta Severo, Osmar Prado, Stenio Garcia, Heloisa Périssé, Matheus Nachtergaele e muitos outros.

Em seus comunicados oficiais, a Rede Globo tem dito que os cortes fazem “parte do processo de transformação pela qual vem passando nos últimos anos e alinhada à sua estratégia, a empresa mantém a disciplina de custos e investimentos em iniciativas importantes de crescimento”, dizem.+

A Globo não é a única emissora que tem que fazer cortes para manter as contas no azul, apesar da grande fatia publicitária que detém do mercado. A Record também anunciou um grande corte no setor de jornalismo da emissora para diminuir os custos. Os atores da Record não entraram na lista das demissões porque o setor já é terceirizado para a Igreja Universal do Reino de Deus.