Mais um crime horrendo vira documentário na Netflix; dessa vez é o caso Nardoni

No próximo dia 17 de agosto, a Netflix disponibilizará para seus assinantes o documentário “Isabella: o Caso Nardoni”, dirigido pelo documentarista e humorista Cláudio Manoel (ex-Casseta & Planeta), em parceria com Micael Langer.

O caso refere-se ao assassinato de Isabella Nardoni, em 2008l quando a menina de apenas 5 anos foi jogada pelo pai e pela madrasta da janela de um apartamento em São Paulo.

O pai e a madrasta alegaram que ela caiu do sexto andar, mas a investigação da polícia disse que foi homicídio. A menina foi agredida e, achando que estava morta, foi arremessada pela janela, de acordo com a investigação.

O pai, Alexandre Nardoni, foi condenado a mais de 30 anos de cadeia e a madrasta, Ana Carolina Jatobá, a 26 anos, e desde 2010 eles cumprem pena no presídio de Tremembé, no interior de São Paulo.

Quando anunciaram que fariam um filme sobre o caso, os familiares de Alexandre Nardoni tentaram impedir na Justiça a produção de um filme, sob pretexto de o sofrimento do pai e da madrasta, que já estavam cumprindo pena pelo crime.

Por isso, a Netflix manteve a produção em sigilo até agora, quando divulgou trailer do documentário, filmado em formato de documentário, segundo a plataforma.

CASO RICHTHOFEN

Caso semelhante que virou dois filmes é o de Suzane von Richthofen, condenada pelo assassinato dos pais em 2002.

Os dois filmes lançados contam as duas versões do assassinato, a de Suzane e a de Daniel Cravinhos, seu namorado na época, que também foi preso, juntamente com o irmão, pelo crime.

Os filmes foram protagonizados por Carla Diaz e Leonardo Bittencourt e estão disponíveis na plataforma Prime Vídeo desde 2021,