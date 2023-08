Madonna refletiu um mês depois de sair do hospital: “Sou muito abençoada por estar viva”

Madonna, de 64 anos, se tornou mais sensível após o grande susto que teve no mês de junho passado, quando foi hospitalizada de emergência em Nova York devido a uma infecção bacteriana que quase lhe custou a vida.

No próximo dia 16 de agosto, a “Rainha do Pop” completará 65 anos, mas algo que ela aprendeu e compartilhou em suas redes sociais foi como reduzir o ritmo de atividades e festas, pois ela não quer ter outro encontro com a morte.

A cantora está preparando sua turnê mundial de concertos Celebration, que sofreu algumas alterações de datas, mas ela decidiu retomar como uma forma de agradecer aos seus fãs.

Eu percebi o quanto sou abençoada por estar viva. E como sou abençoada por ter conhecido essas pessoas e tantas outras que já se foram.

Antes disso, ela usou novamente suas redes para enviar uma nova reflexão sobre o momento que está vivendo e sua eterna preocupação com seus filhos.

“O amor da família e dos amigos é o melhor remédio. Um mês fora do hospital e eu posso refletir. Como mãe, você realmente pode ficar presa às necessidades de seus filhos e à generosidade aparentemente interminável... Mas quando minha energia veio abaixo, meus filhos realmente apareceram para mim. Vi um lado deles que nunca tinha visto antes. Fez toda a diferença”, começou a cantora.

“Também contribuiu o amor e o apoio dos meus amigos. Se você ampliar esta imagem que tenho na mão, você verá uma Polaroid tirada por Andy Warhol de Keith Haring com uma jaqueta com o rosto de Michael Jackson pintado. Um triângulo perfeito de Brilhantismo. Um artista que tocou tantas vidas, incluindo a minha. Chorei quando abri este presente porque me dei conta de como sou sortuda por estar viva. E como tenho sorte por ter conhecido essas pessoas e tantas outras que também se foram”, acrescentou com um agradecimento especial para seu representante, Guy Oseary.

Madonna continua em choque após o encontro que teve com a morte (Foto: Instagram.)

"E obrigado a todos os meus anjos que me protegeram e me deixaram ficar para terminar o meu trabalho!", concluiu sua reflexão.

Na página oficial de Madonna, é indicado que até 13 de dezembro ela volta aos palcos, quando iniciar com os concertos em Brooklyn, Nova York.