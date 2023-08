Final de Vai na Fé: Rafa surpreende e terá destino triunfal na novela da Globo

No último capítulo de Vai na Fé, Rafa (Caio Manhente) vai mostrar um grande amadurecimento, deixando Clara (Regiane Alves) muito feliz, afinal, ele decidiu tomar conta de toda a empresa que herdou de Theo (Emilio Dantas) e colocou tudo em ordem.

Com o pai na prisão, o herdeiro vai começar a ajustar as coisas e consegue tirar sua família da miséria. Além da mãe, o jovem também vai surpreender Kate (Clara Moneke), com quem decide seguir namorando. Em uma cena, ela aparece com roupas luxuosas, mostrando que virou uma madame.

Vai na Fé: Impiedosa, Kate chama Rafa de "filho doente" (Reprodução/Globo)

Rafa e Theo vão se entender?

Até o momento, não há nenhuma informação de que pai e filho se entendem na reta final de Vai na Fé. Ao que parece o vilão da novela vai parar atrás das grades após cometer vários crimes, como matar Orfeu (Jonathan Haagensen) e colocar fogo em seu galpão para que o mesmo aconteça com Ben (Samuel de Assis).

A reconciliação de Clara e Helena

Em cenas que vão ao ar no dia 11 de agosto, as duas conseguem passar por cima dos problemas e se acerta, terminando a novela das sete juntas.

Vai na Fé: Clara e Helena podem ter um final feliz na novela da Globo (Reprodução/Globo)

Tudo acontece quando a personagem de Regiane Alves assume que Helena ajudou muito quando ela resolveu terminar o casamento com Theo. Segundo ela, a namorada ajudou a se livrar do marido tóxico, que ela chama de encosto.

“Você é maravilhosa, e tá doendo muito ter que me afastar. Só que eu sei que vai doer mais quando você cansar de mim. Sempre me senti uma aventura pra você, uma fase pra você se livrar do Theo. E depois, eu que preciso sempre me adaptar à sua vida, São Paulo, Rio, Rafa. Faço tudo pra estar no seu mundo, mas e você? Quando vai entrar no meu?”, diz Helena.

Mas, no último capítulo de Vai na Fé, Clara revela que quer seguir ao lado de Helena: “Eu não quero ser salva. Mas ia gostar da sua companhia. Você aceita essa mulher que está se reconstruindo no seu vale?”, pergunta a ex-modelo, que ouve um sim da amada.

