Ex-BBB Aline Wirley fecha contrato e vai trabalhar ao lado do marido em filme

Aline Wirley vai trabalhar com Antônio em filme da Patrulha Canina (Reprodução/Instagram)

Após o BBB 23, Aline Wirley vai trabalhar em um novo projeto infantil. A ex-rouge acaba de fechar um contrato e vai trabalhar com Igor Rickli, seu marido, na dublagem da Patrulha Canina. Além deles, o pequeno Antônio, filho do casal, também foi chamado.

Produzido pela Paramount Pictures, o longa Patrulha Canina: Um Filme Superpoderoso estreia nos cinemas no dia 5 de outubro. Na produção, a atriz e ex-BBB será a voz de Liberty, enquanto Igor será Hank e Antônio o personagem Tot.

No enredo, um meteoro mágico se choca com Adventure City, dando poderes aos filhotes da Patrulha Canina e transformando-os em Super Filhotes. Agora, eles precisam deter os vilões antes que seja tarde demais e Skye precisa aprender que até o menor dos cães pode fazer uma grande diferença.

Madonna reflete após sair do hospital

A cantora Madonna, de 64 anos, se tornou mais sensível após o grande susto que teve no mês de junho passado, quando foi hospitalizada de emergência em Nova York devido a uma infecção bacteriana que quase lhe custou a vida.

No próximo dia 16 de agosto, a “Rainha do Pop” completará 65 anos, mas algo que ela aprendeu e compartilhou em suas redes sociais foi como reduzir o ritmo de atividades e festas, pois ela não quer ter outro encontro com a morte.

Madonna. (Foto: Instagram.)

A cantora está preparando sua turnê mundial de concertos Celebration, que sofreu algumas alterações de datas, mas ela decidiu retomar como uma forma de agradecer aos seus fãs.

Antes disso, ela usou novamente suas redes para enviar uma nova reflexão sobre o momento que está vivendo e sua eterna preocupação com seus filhos.

“O amor da família e dos amigos é o melhor remédio. Um mês fora do hospital e eu posso refletir. Como mãe, você realmente pode ficar presa às necessidades de seus filhos e à generosidade aparentemente interminável... Mas quando minha energia veio abaixo, meus filhos realmente apareceram para mim. Vi um lado deles que nunca tinha visto antes. Fez toda a diferença”, escreveu a cantora.

