Este é o motivo que fez Andréa Baptista, de ‘No Limite’, não seguir carreira na televisão: “Você sofre por ser bonita”

Muitas pessoas enxergam nos reality shows uma oportunidade de iniciar uma carreira famosa, seja participando de eventos de celebridades, de publicidades ou até mesmo em produções como novelas e filmes.

Esse poderia ter sido o futuro de Andréa Baptista, contudo, problemas no início da carreira, como abuso, fizeram ela escolher outro caminho.

A mulher, que é advogada, participou da primeira edição de ‘No Limite’, nos anos 2000, contudo, após três anos e meio no meio artístico, voltou à carreira de advogada.

“Você sofre por ser bonita. A beleza me atrapalhava. Sofri assédio sexual e proposta de book rosa. Me lembrei muito do meu avô Diniz, da educação que ele me deu, e não caí nessa”, disse ela em entrevista à Anna Luiza Santiago, do ‘O Globo’.

No tempo que esteve em frente aos holofotes, Andréa chegou a fazer um ensaio para uma revista masculina e ganhar um carro no ‘Domingão do Faustão’, além de receber altas quantias com publicidade. “Como qualquer pessoa que vem de uma família humilde comprei a casa própria”, revela.

LEIA TAMBÉM: Spoiler de Terra e Paixão: Dada como morta, Agatha estava no Rio de Janeiro

Hoje a mulher tem 52 anos e mora com o filho de 18 anos em um apartamento. O filho mais velho morreu em 2013 aos 18 anos, após um acidente.

“Sinto o ninho vazio. João encontrou uma namorada. Chegou a hora de cuidar mais de mim, de achar alguém para ser meu companheiro, que me agregue”.

Andréa Baptista, que trabalha como advogada na área de direito ao consumidor, não descarta o retorno ao meio artístico.

A nova temporada do reality em que participou trouxe de volta Pipa, integrante da primeira temporada e colega de Andréa. Para ela, é um momento de orgulho.

“Agora me sinto preparada para voltar. As coisas mudaram. Hoje, as mulheres são mais respeitadas. Isso mostra que mulheres mais maduras não estão mortas. A rede social é cruel com as pessoas mais velhas. Estamos vivas e lindas”.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ As férias luxuosas de Georgina e Ronaldo na Itália: “A mamãe mais sexy”. Veja as fotos!

⋅ 10 filmes que deixam o catálogo Netflix em primeiro de agosto: você tem apenas algumas horas para assistir

⋅ Gracyanne Barbosa cobra justiça por morte de personal trainer em acidente de trânsito, no RJ