Descabelada, Carolina Dieckmann fala que teve pesadelo:”sonhei que estava gravando”

Responsável por dar vidas à personagem Luminar, em ‘Vai na Fé’, a atriz Carolina Dieckmann deixa claro que até mesmo as veteranas das novelas sofrem durante os meses de gravação de um trabalho na Rede Globo.

Nesta terça-feira, ela postou em seu Instagram um stories com os cabelos um tanto quanto desgrenhados, cara de quem tinha acabado de sair da cama (mas ainda bela!) falando de um pesadelo que teve nesta noite e a fez acordar assustada.

“Eu sonhei que estava gravando cena de tribunal e os autores todos estavam assistindo a gravação, o que já aconteceu algumas vezes, e eu esqueci uma fala. Eu ficava muito apavorada, meu Deus, ainda bem que eu acordei. Mas bem que eu queria ter cenas de tribunal para gravar hoje...mas não queria esquecer o texto”.

Carolina Dieckmann

Aos 44 anos, a atriz deu entrevista recente ao UOL Splash falando de seu retorno às novelas após quatro anos de afastamento e comentou sobre a insegurança que sentiu em voltar a atuar depois de tanto tempo. “Fiquei tanto tempo longe que cheguei a duvidar se eu sabia mesmo fazer esse trabalho. Fiquei ansiosa, e as dificuldades pareciam maiores. Estava com muito mais medo do que eu jamais estive, e com uma expectativa gigante também”, disse.

“Acho que nem nos meus maiores sonhos eu imaginaria essa volta às novelas dessa maneira. Quando começamos um trabalho, é óbvio que criamos expectativa, e fazemos tudo com o maior amor do mundo, mas essa novela superou tudo. É tanto sucesso!”.