Demitida? Fãs do Encontro reclamam da ausência de Valéria Almeida

Patrícia Poeta e Tati Machado comandaram o Encontro desta terça-feira (01) sem Valéria Almeida, que foi substituída por Thelma, campeã do BBB 20, que apresentou o quadro Bem-Estar, que fala de saúde.

Mas, a ausência da jornalista, que é uma das queridinhas da web, virou um dos assuntos mais comentados desta manhã: “Já tiraram a Tati e a Valéria do destaque do programa. Ninguém merece”, escreveu uma pessoa.

Vale destacar que Tati e Valéria ganharam mais destaque durante as férias de Patrícia Poeta. As duas foram alvo de muitos comentários positivos dos fãs do Encontro, que pediam para que a TV Globo deixasse a dupla mesmo com a volta da titular.

Mas, voltando aos comentários do Twitter, um outro disse que sem Valéria Almeida, Tati Machado parecia triste e questionou se a amiga da jornalista de celebridades tinha saído do programa matinal.

Manoel Soares fala sobre Tati Machado e Valéria Almeida

A saída de Manoel Soares do Encontro abriu a oportunidade para Tati Machado e Valéria Almeida mostrarem que vão além de seus quadros, onde falam da vida dos famosos e também sobre saúde, e para o ex-colega de Patrícia Poeta a “troca” foi essencial.

“Não é novidade para mim. Elas são as novas vozes da comunicação brasileira. As meninas são as vozes que precisam ser ouvidas”, disse o apresentador, que afirmou ainda que as colegas de Patrícia Poeta “não estão dentro do padrão estético que o Brasil era acostumado a consumir na TV”.

