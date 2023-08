Como Angus Cloud morreu? O triste adeus de seus companheiros de ‘Euphoria’

Hoje o mundo de ‘Euphoria’ está em luto, após a perda de um dos seus atores mais queridos na série. Angus Cloud, que deu vida a ‘Fezco’ na famosa série da HBO, onde compartilhou créditos com Zendaya, foi encontrado sem vida aos 25 anos na casa de sua família em Oakland, Califórnia, de acordo com relatórios do TMZ.

A família compartilhou através de um comunicado: “É com o coração muito triste que tivemos que nos despedir de um ser humano incrível hoje. Como artista, amigo, irmão e filho, Angus foi especial para todos nós de muitas maneiras”.

Ainda não se conhecem as causas da morte, mas se diz que o jovem estava em luto pela recente morte de seu pai: “Na semana passada, ele enterrou seu pai e lutou intensamente com esta perda” e acrescentaram: “O único consolo que temos é saber que Angus agora se reencontrou com seu pai, que era seu melhor amigo. Angus falou abertamente sobre sua luta contra a saúde mental e esperamos que sua morte possa ser um lembrete para outros de que eles não estão sozinhos e não devem lutar contra isso sozinhos em silêncio”.

Famosos se despedem de Angus Cloud

A conta oficial de Euphoria da HBO foi a primeira a oferecer condolências à família de Angus Cloud, comentando: "Estamos profundamente tristes com a notícia da morte de Angus Cloud. Ele tinha um talento imenso e era muito querido na família da HBO e Euphoria. Enviamos nossas condolências mais sinceras aos seus amigos e familiares neste momento difícil".

Angus Cloud Twitter: @euphoriaHBO (Twitter: @euphoriaHBO)

Por outro lado, seu companheiro de Euphoria que também fez o papel de seu irmão 'Ashtray', Javon Walton, postou uma foto em suas Instagram Stories com a legenda "Forever Family" (Para sempre família), mais uma fotografia em sua conta onde escreveu 'Rest easy brother' (descanse tranquilo irmão).

Javon Walton e Angus Cloud Instagram: @onwardwanna (Instagram: @onwardwanna)

O ator de Euphoria foi acompanhado nas publicações pelos produtores da série, Drake, Kerry Washington e Chloe Bailey, Questlove, Greta Van Fleet, Rachel Zegler e Danny Ramírez.

Greta Van Flota Twitter: @todoslascosasgvf (Twitter: @todoslascosasgvf)

Especulações sobre sua morte

Embora a causa exata de sua morte não tenha sido revelada, é conhecido que o ator teve uma severa dependência de drogas, o que foi confirmado pelo seu ex-gerente, Diomi Cordero, que através do Twitter contou sobre os problemas que ele teve com elas..

Cordero também revelou que o ator, apesar de ter tomado o caminho certo, ainda tinha más influências ruins ao seu redor que o levaram novamente ao caminho das drogas. Além disso, contou que teve que fazer RCP depois de uma overdose, assim como também, que devia aproximadamente 60 mil dólares.

No início deste ano, em fevereiro, ele esteve envolvido em um acidente de carro, e fugiu da lei, sendo procurado pelas autoridades em Marina del Rey, Califórnia.