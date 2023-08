Camila Cabello demonstra sua grande admiração por Lionel Messi em uma publicação no Instagram

Camila Cabello no Prêmio Juventude 2023 (Instagram)

A cantora nascida em Cuba, Camila Cabello, deixou claro seu fanatismo pelo jogador de futebol argentino Lionel Messi, ao postar uma foto ao lado dele em suas redes sociais e declarar sua profunda admiração.

A imagem mostra a cantora usando uma camiseta do Inter de Miami com o número 10 e o nome de Messi nas costas, enquanto o jogador argentino sorri ao seu lado.

Na publicação, Cabello expressou: ‘’O modo Fangirl foi totalmente desbloqueado quando vi o @leomessi, obviamente o GOAT (greatest of all time – melhor de todos os tempos), mas também tão gentil e generoso com sua energia’'.

A foto gerou grande alvoroço entre os fãs da cantora e do jogador de futebol, que compartilharam a publicação e deixaram comentários de admiração e carinho para ambos os artistas.

@smileyforus: “Tudo muito bonito, mas QUANDO VOCÊ VOLTA À ARGENTINA? JÁ PASSARAM 84 ANOS!”

@naeryroiz: “Adoro que você cortou a foto onde aparecia o cara do ex de Rosalía 😂”

@sohomzz: “OMG!!! Camila sabe quem é o GOAT!”

@juanka_rmz: “Aqui estão aqueles que amamos Camila e Argentina 🔥❤️”

@marianoencinas_: “Você sabia que o Messi é de Rosário, ARGENTINA?? Você poderia vir”

@camz_alarcon: “Bom irmã, você poderia estar voltando para a Argentina, já que estamos falando disso.”

@diceleo_: “Ela sabe ter bons gostos, na verdade todo o planeta sabe quem é o GOAT MESSI!”

Messi, o protagonista de um jogo cheio de famosos

O encontro de Camila Cabello com Lionel Messi aconteceu durante um jogo do Inter de Miami, time de propriedade de David Beckham, onde o argentino atua como jogador.

A presença do astro argentino gerou grande expectativa no futebol dos Estados Unidos, atraindo grandes estrelas como a cantora cubana Rauw Alejandro, a tenista Serena Williams, DJ Khaled, entre outros.

A presença de Messi no futebol americano gerou grande expectativa entre os fãs de esportes nos Estados Unidos, fazendo com que o estádio do Inter de Miami estivesse especialmente cheio de estrelas.