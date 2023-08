Bruna Marquezine e Xolo Maridueña respondem perguntas sobre ‘Besouro Azul’

Cartaz do filme 'Besouro Azul' (Reprodução)

Falando em português junto com Bruna Marquezine, o protagonista do Besouro Azul, Xolo Maridueña, respondeu a perguntas de fãs por vídeo neste domingo, durante o PerifaCon 2023, evento para amantes de quadrinhos e cultura pop, em São Paulo.

Os fãs queriam saber se Xolo gostava de super-heróis quando era criança e qual deles eles queria ser. O ator disse que gostava do homem Aranha. “Mas, agora é besouro azul”, emendou rapidamente.

Já Bruna falou de sua personagem no filme. “A Jenny é uma personagem incrível, é uma mulher muito forte em posição de poder, com valores incríveis, um coração muito bonito e que tem um lado filantrópico.

O próprio evento define a PerifaCon como “primeiro evento nerd feito para democratizar o acesso à cultura nas quebradas”.

O filme Besouro Azul, que estreia no próximo dia 17, foi destaque do painel “100 Anos Warner: Os Personagens Favoritos da Quebrada” na PerifaCon 2023.

Endosso

Neste domingo, uma postagem do diretor Zack Snyder (de Liga da Justiça) fez os fãs ficarem ainda mais ansiosos com a estreia de Besouro Azul. Isso porque o diretor disse que estava entusiasmado com esse novo lançamento da DC. “Não vejo a hora de levar os meus filhos para assistir Besouro Azul. RepresentaçãoImporta”, tuitou o diretor.

“Obrigado, professor”, respondeu o porto-riquenho Angel Manuel Soto, que dirigiu o ‘Besouro Azul’. " Obrigada por este gesto tão amável. Como fã dos seus filmes e seu admirador desde que fazia comerciais, não tem ideia do quanto esse gesto significa pra mim e para a cultura. Temos um compromisso pendente em 18 de agosto com você e sua família.”