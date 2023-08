‘Bloqueio inconsciente’: Patrícia Poeta revela o motivo de não ter mais filhos

Fora do Encontro e da TV Globo, Patrícia Poeta gosta de manter sua vida privada fora dos holofotes, principalmente quando o assunto é Felipe Poeta Soares, seu filho com o diretor Amauri Soares.

Após 20 anos do nascimento do herdeiro, a jornalista foi bastante honesta ao revelar que sua experiência de parto não foi nada boa, classificando o momento como “um dos dias mais terríveis” de sua vida, que teve como desfecho a seguinte frase: “Mais um para pagar imposto!”, dita por um dos médicos.

Segundo Patrícia, os médicos que estavam no parto, que aconteceu em Nova York, onde ela morava na época, foram frios: “Lá, o parto normal é levado ao limite. Os médicos e enfermeiras tratam a gente com muita frieza. Meu obstetra me forçou a esperar até a 42ª semana para o parto, fiquei esgotada”, comentou ela.

A apresentadora do Encontro também disse que ficou 144 horas com fortes contrações até o médico decidir fazer uma cesárea: “Houve um momento no qual senti algo estranho no coração e temi pelo pior”, confessou ela, que hoje se considera uma mãe coruja.

Com o parto complexo do filho, Patrícia Poeta desistiu de ter um segundo herdeiro e também contou aos fãs sobre sua decisão: “Rolou um bloqueio meio inconsciente. Sempre que a ideia de engravidar voltava, aparecia uma oportunidade no trabalho e aí adiava os planos. Os anos foram passando e a vontade de ter outro filho, idem”.

Hoje, aos 20 anos, Felipe Poeta segue na vida artística, mas fora da TV. O jovem é músico e empresário, já que comanda sua própria produtora, a Tha House Company, sob o nome artístico de PoetaNoBeat.

Além de nascer nos Estados Unidos, ele optou em estudar em Los Angeles e atualmente vive em Nova York. De tempos em tempos, o jovem visita a família no Brasil.

