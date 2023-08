Às vésperas do casamento, Maíra Cardi compra briga com a ex-companheira do noivo

A influenciadora Maíra Cardi está passando por situações inesperadas às vésperas de seu casamento com o coach de finanças Thiago Nigro.

Além de precisar adiar o casamento por problemas envolvendo a acomodação dos convidados no local escolhido, Maíra também está no centro de diversas polêmicas que tomaram a internet nos últimos dias.

Após expor uma seguidora que mandou mensagens íntimas para seu noivo, Maíra agora comprou briga com a ex-companheira de Thiago, Camila Ferreira.

Conforme a Glamour, o clima entre as duas desandou de vez depois que Camila alfinetou a influenciadora por meio de uma publicação feita em seu Twitter.

Na postagem em questão, ela respondeu a um internauta fazendo alusão ao programa de emagrecimento de Maíra, “Seca você”.

“Ano passado participei de um programa chamado ‘Separa Você’. Deu certo”, escreveu Camila.

Maíra decidiu responder

Com a piada feita por Camila, comparando o ocorrido em sua vida pessoal com o programa de emagrecimento de Maíra, a influenciadora não ficou quieta e decidiu rebater, atacando com tudo a ex-companheira de seu noivo.

“Dinheiro fácil existe sim, às vezes a gente casa com um cara rico e fica com o dinheiro dele todinho sem fazer nada da vida! No segundo cenário, os dois estão no início do relacionamento e ainda não tem grana. Ambos trabalham afinal ele ainda não pode bancar a namorada, e ela precisa trabalhar, até porque existe um filho do primeiro relacionamento dela para criar”.

“O homem faz de tudo pelo filho dela, tratando com todo amor e carinho, mesmo não sendo dele. Depois o parceiro rala muito e fica rico trabalhando sozinho, porque assim que ele pode bancar ela jogou a toalha, aí depois de rico a mulher não faz nada além de gastar a grana dele”.

Após o desabafo, Maíra ainda revelou que Camila recebeu uma quantia de 22 milhões após a separação de Thiago.

“Com a separação e sem ter a obrigação de dar nada para ela, esse cara escolhe deixar para a madame que nunca trabalhou, uma bagatela de 22 milhões! Ainda assim, ela vai na internet e insite em ficar falando merda atrás de merda, e ele não abre a boca por nada”!

“Até hoje fiquei quieta por respeito a sua dor, mesmo não tenho feito nada de errado. Mas ficar vendo você falando mal e inventando coisas do cara mais incrível que já conheci? Chega! [...] Já deu de bancar a vítima e insinuar coisas que não são verdade”, finaliza Maíra.