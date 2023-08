As férias luxuosas de Georgina e Ronaldo na Itália: “A mamãe mais sexy”. Veja as fotos!

As luxuosas férias de Georgina e Ronaldo na Itália: “A mamãe mais sexy”. Veja as fotos! (Instagram: @georginagio)

Os rumores de uma crise na relação entre Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo que ocuparam grandes manchetes em portais e revistas no mundo, ficaram para trás.

Ela, nascida na Argentina, é a viva imagem da felicidade, mostrando a sua família e a união com o jogador de futebol em suas redes sociais.

Georgina Rodríguez com vestido de verão (Instagram: @georginagio)

Gio, como carinhosamente é chamada por seus amigos mais próximos, deixou todos de boca aberta com as postagens que compartilhou com seus mais de 50 milhões de seguidores no Instagram de suas luxuosas férias com a família e da força e estabilidade do amor entre ela e o jogador de futebol.

Entre joias e camisetas exclusivas

A exuberante influenciadora, não só apareceu com joias caras e vestidos de verão exclusivos, a bordo do milionário iate com o qual percorreu as costas italianas, mas também mostrou sua incrível vida em Portugal, terra natal do jogador de futebol, onde concilia o trabalho com as férias dos seus filhos.

Os pequenos também espalham luxo, pois Gio compartilhou fotografias deles em uma cabeleireira, onde roubaram as atenções de muitos e os comentários das camisetas originais que os pequenos usavam, uma do Liverpool, outra do Real Madrid e uma do Atlético de Madrid.

Um dia no salão de beleza com Georgina Rodríguez e seus filhos (Instagram: @georginagio)

Numa outra fotografia, é possível ver Georgina segurando a mão de uma de suas filhas. Ela com uma longa e original manicure em tons dourados, um anel com várias fileiras de diamantes e a menina com muitos braceletes de contas.

Sem falar dos looks de verão que ela estreou nessas férias, como um apertado e curtíssimo vestido cinza com sandálias de salto metálico e boné, ou um jeans com um top de cetim estilo corset, sempre combinado com um Birkin, uma icônica bolsa-saco que possui em diferentes cores, e, claro, as chamativas joias.

Gio exibindo um físico incrível

Não é segredo a ninguém o quanto a empresária também se cuida, o que mostrou em seu reality show, Sou Georgina, a dura rotina de exercícios a que se submete diariamente para exibir sua escultural figura.