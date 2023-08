Andressa Urach diz que fez investimento milionário em procedimentos estéticos: “Sou um furacão”

Andressa Urach diz que já gastou quase R$ 2 milhões com procedimentos estéticos após volta ao entretenimento aduto (Reprodução/Instagram)

Após anunciar sua volta ao entretenimento adulto, Andressa Urach afirmou que tem investido alto em procedimentos estéticos. Em entrevista à revista “Quem”, ela contou que já gastou quase R$ 2 milhões nos tratamentos, que vão desde bronzeamento artificial a aplicações no bumbum, visando impulsionar sua produção de conteúdos sensuais.

“Eu sou um furacão, sempre muito intensa, a palavra furacão me define. Eu sou 8 ou 80, se eu for 8 eu conto e se eu for 80 eu conto também, o que eu quero ser eu consigo”, afirmou a modelo.

Ela contou, ainda, que pretende alcançar novos públicos nas plataformas de conteúdos adultos e que, assim que conseguir aumentar sua renda, pretende investir em imóveis.

“Meu conteúdo será exclusivo, personalizado e quero ganhar dinheiro, negociando eu faço o que os meus criadores quiserem. Estou aqui para realizar os pedidos inusitados, os fetiches”, ressaltou ela, que continuou. “Irei empreender, investindo em imóveis. Estou solteira e desimpedida, focada apenas em ficar milionária.”

Desde que anunciou sua volta à boate Gruta Azul, em Porto Alegre, e também sobre sua conta na plataforma de conteúdo adulto Privacy, a modelo tem estado bem ativa nas redes sociais, onde responde a perguntas picantes de seus seguidores.

Além de dar dicas de sexo, ela fala sobre como é o seu trabalho como garota de programa e frequentemente é questionada sobre o fim do casamento com o empresário Thiago Lopes.

Recentemente, um fã perguntou se ela e o ex viveram recaídas após a separação, ela respondeu: “Sim, já tivemos várias vezes, mas agora a gente está brigado, não vai mais acontecer”, afirmou a modelo, que disse que apesar do rompimento o ex-marido sempre vê os seus stories. “A gente nunca vai se esquecer, não adianta. Cada um vai seguir a sua vida, mas ficou marcado. E ele não me esquece”, garantiu.

