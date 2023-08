10 filmes que deixam o catálogo Netflix em primeiro de agosto: você tem apenas algumas horas para assistir

Netflix dirá adeus a filmes de todos os gêneros em 1º de agosto | (Screen Gems Inc / TriStar Pictures / Paramount Pictures)

A Netflix adiciona um número incontável de filmes e séries novas à sua impressionante biblioteca todos os meses. No entanto, ao mesmo tempo, se despede de muitas produções de todos os gêneros.

Portanto, alguns dos projetos que provavelmente têm na sua “lista” há muito tempo podem desaparecer sem aviso e só se pode esperar para ver se um dia eles voltarem.

A razão pela qual o gigante do streaming apaga o conteúdo é porque não é dono de tudo o que transmite. Os acordos com produtoras e estúdios geralmente incluem uma data limite para seus produtos.

E, durante agosto, a plataforma de streaming não fará exceções. Pelo contrário, se despedirá de dezenas de filmes e séries favoritos de muitos dos seus assinantes a partir do primeiro dia do mês.

Filmes que serão removidos da Netflix em 1º de agosto

Assim, apresentamos a seguir 10 bons filmes na Netflix que serão removidos em 1º de agosto, mas definitivamente vale a pena assistir a eles uma última vez antes que se vão.

As Duas Faces de um Crime (1996)

Richard Gere, Edward Norton e Laura Linney são as principais atrações desta história repleta de suspense que manterá você grudado na tela ao longo de suas duas horas e dez minutos de duração.

Sinopse: Quando um jovem religioso é surpreendido fugindo da cena de um crime com manchas de sangue, sua condenação parece certa. Mas seu advogado está determinado a vencer o caso.

O Homem-Aranha (2002)

Tobey Maguire, Willem Dafoe e Kirsten Dunst lideraram esta produção sobre o super-herói aranha da Marvel que arrasou nas bilheterias quando foi lançado e recebeu aplausos da crítica.

Sinopse: Após ser picado por uma aranha geneticamente modificada, o tímido Peter Parker recebe superpoderes e precisa enfrentar um perigoso inimigo.

Jumanji (1995)

O clássico do cinema familiar e de fantasia, protagonizado por Robin Williams, é uma das produções que provavelmente os assinantes vão sentir mais falta no serviço digital.

Sinopse: Dois irmãos descobrem um jogo de tabuleiro encantado que abre a porta para um mundo mágico e, sem querer, libertam um homem que estava preso lá há anos.

Robin Williams em 'Jumanji' | (© 1995 TriStar Pictures)

O Voo (2012)

Se você gosta de filmes de drama puro de Hollywood, então você não deve perder, por nada, esta produção que recebeu uma indicação ao Oscar para Denzel Washington por sua atuação.

Sinopse: Quando um piloto consegue uma aterrissagem heroica forçada estando bêbado, a investigação sobre as causas do incidente o obriga a enfrentar duras verdades pessoais.

Bumblebee (2018)

Os fãs da franquia Transformers têm apenas horas para voltar a ver esta história baseada no personagem da saga com as atuações de Hailee Steinfeld, John Cena e Jorge Lendeborg Jr.

Sinopse : Em 1987, Bumblebee foge dos Decepticons e se refugia na Terra. Pouco depois que uma jovem com um doloroso passado se encontra com ele, seus inimigos voltam à caça.

Amizade Colorida (2011)

Se você gosta de comédias românticas produzidas pela indústria de Hollywood estreladas por grandes nomes, você tem que assistir mais uma vez este filme com Natalie Portman, Ashton Kutcher e Kevin Kline.

Sinopse : Emma e Adam iniciam uma relação puramente sexual: sem mentiras, ciúmes ou intimidade. Mas o seu acordo complica-se quando surgem sentimentos inesperados.

Natalie Portman e Ashton Kutcher em 'Amizade Colorida' | (© 2011 - Paramount Pictures)

Voo Noturno (2005)

Cillian Murphy ganhou muitos aplausos da crítica especializada por sua interpretação como o ameaçador Jackson Rippner neste filme de intenso suspense a bordo de um avião.

Sinopse: Em um voo noturno, Lisa descobre que um passageiro planeja assassinar o subsecretário de Segurança Nacional e depois envolvê-la no complô.

As Crônicas de Spiderwick (2008)

Freddie Highmore, Mary-Louise Parker e Sarah Bolger protagonizaram nesta adaptação repleta de fantasia e suspense da série literária Crônicas de Spiderwick durante sua infância.

Sinopse : Coisas estranhas começam a acontecer quando a família Grace deixa Nova York para se mudar para a solitária e velha casa de Arthur Spiderwick.

Colateral (2004)

Tom Cruise, Jamie Foxx e Jada Pinkett Smith lideram o elenco de luxo deste filme de suspense, drama e ação que vai deixar você fixado na tela durante duas horas.

Sinopse: Max pega um passageiro em seu táxi, é um homem que oferece a ele US$600 para que faça a corrida, mas o dinheiro fácil deixa de ser atraente quando Max percebe que está levando um assassino.

Resident Evil 2: Apocalipse (2004)

Milla Jovovich, Sienna Guillory e Oded Fehr lideraram esta segunda parte da famosa saga cinematográfica de terror e zumbis baseada na série de vídeogame homônima.

Sinopse : Quando um surto viral deixa a cidade de Raccoon City isolada, Alice e uma equipe de soldados de elite devem enfrentar os mortos-vivos e uma nova ameaça maligna.