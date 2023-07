‘Violências veladas’: Leonardo Miggiorin revela pressão para não assumir bissexualidade

Em maio deste ano, Leonardo Miggiorin assumiu ser um homem bissexual ao postar uma foto ao lado do namorado. Agora, o ator voltou a falar dos motivos que fizeram ele “ficar no armário” durante a fama e chegou a revelar que sobre assédio de outro profissional do mundo artístico.

“Foram violências veladas, e eu não tinha a força que tenho hoje internamente para me autorizar a dizer ‘você não vai falar comigo desse jeito’ ou ‘não virá ao meu hotel de madrugada e me pedir para descer’. Quando uma pessoa quer uma coisa e ela tem poder, é capaz de tudo, não enxerga o outro”, contou o famoso, sobre um fato que aconteceu quando ele tinha 16 anos.

Segundo Leonardo, naquela época, foi recomendado que nunca revelasse a sua sexualidade, já que ele era um possível galã de novelas, fato que aconteceu durante muitos anos.

Hoje, aos 41 anos, Miggiorin segue atuante no teatro e nas redes sociais, onde posta fotos e vídeos, mas também atua como influenciador digital: “Não fazia mais sentido publicar fotos com todos os meus amigos e não postar o cara com quem namoro. Minha comunicação estava muito fragmentada e, por causa disso, estava me escondendo e me isolando. Por outro lado, era como se não apoiasse a luta LGBTQIAP+”, contou o famoso, ao conversar com o jornal O Globo.

Ainda sobre o romance, o ator fez uma declaração em um post: “Esse post também é uma forma de proteger e lutar por igualdade. Uma forma de fazer parte da transformação da nossa sociedade. Um jeito de deixar pra trás o medo da rejeição, o isolamento, a dúvida. Lutar pelo começo de uma Nova Era, em que o Respeito impera sobre a ignorância, em que o Amor abre mais portas do que fecha”.

Depois de um hiato de dez anos, Leonardo Miggiorin também está de volta à Globo. O ator faz parte do elenco da segunda temporada de “Vicky e a Musa”, prevista para ser lançada em dezembro deste ano, no Globoplay. Na trama juvenil, ele interpreta um fotógrafo de carreira internacional.

