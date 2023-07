‘Spider-Man 4′ com Toby Maguire poderá se tornar realidade: relembre o elenco do primeiro filme

Por enquanto, são apenas rumores que veremos mais tarde se serão confirmados ou não. No entanto, Maguire expressou estar aberto a retornar como o Homem-Aranha, se eles quiserem que ele volte ao papel.

Claro que qualquer história que eles tivessem em mente teria que ser modificada, pois já se passaram 16 anos desde o lançamento de Spider-Man 3. Neste tempo, muita coisa mudou na vida do elenco.

A mudança dos atores do primeiro filme de Spider-Man

Por isso, com o anúncio de Haden Church, mostramos a mudança que os protagonistas originais do longa-metragem, onde tudo começou, passaram nas décadas que se seguiram.

Tobey Maguire - Peter Parker / Homem-Aranha

O ator tinha 26 anos quando vestiu o traje do Homem-Aranha pela primeira vez. Agora, tem 48 anos e continua brilhando como ator. Babylon (2022) e Spider-Man: No Way Home (2021) são seus últimos filmes.

Tobey Maguire em 'Spider-Man' e em 'Spider-Man: No Way Home' | (Sony Pictures / Marvel Studios)

Kirsten Dunst - Mary Jane Watson

A estrela tinha 20 anos quando Spider-Man estreou. Hoje, ela tem 41 anos e é uma atriz consagrada. Seu mais recente filme, O Ataque dos Cães (2021), lhe valeu a sua primeira indicação ao Oscar.

Kirsten Dunst em 'Spider-Man' e na atualidade (Sony Pictures / Instagram: @nina.clare)

James Franco - Harry Osborn

O intérprete tinha 24 anos quando interpretou Harry Osborn neste primeiro filme. Atualmente, ele tem 45 e sua carreira está em declínio desde 2018, quando foi acusado por várias mulheres de assédio sexual.

James Franco em 'Spider-Man' e na atualidade (Sony Pictures / Instagram: @jamesfranco.news)

Willem Dafoe - Norman Osborn / Duende Verde

O famoso ator tinha 46 anos quando se tornou o primeiro vilão do Homem-Aranha. Atualmente tem 68 anos e é invencível como ator. Asteroid City (2023) é o seu último filme.

Willem Dafoe em 'Spider-Man' e na atualidade (Sony Pictures / Instagram: @willemdafoesact)

