‘Sou suspeito’: Manoel Soares fala sobre Tati Machado e Valéria Almeida no Encontro

A saída de Manoel Soares do Encontro abriu a oportunidade para Tati Machado e Valéria Almeida mostrarem que vão além de seus quadros, onde falam da vida dos famosos e também sobre saúde, e para o ex-colega de Patrícia Poeta a “troca” foi essencial.

“Não é novidade para mim. Elas são as novas vozes da comunicação brasileira. As meninas são as vozes que precisam ser ouvidas”, disse o apresentador, que afirmou ainda que as colegas de Patrícia Poeta “não estão dentro do padrão estético que o Brasil era acostumado a consumir na TV”.

Tati Machado, Patrícia Poeta e Valéria Almeida formam trio de apresentadoras no Encontro? (Reprodução/Globo)

O famoso, que deixou o Encontro em meio às polêmicas com a apresentadora titular, também destacou que é amigo de Tati e Valéria fora da TV Globo, onde trabalharam por alguns anos. Em entrevista ao UOL, ele contou que convive com os maridos em encontros pessoais.

“A forma que a Tati Machado comunica é um diamante. Eu falei para ela que era preciso guardar isso e que ela não poderia abrir mão”, contou o comunicador, que é sondado por outros canais de TV, mas não fechou nenhum contrato até o momento.

Valéria Almeida e Tati Machado levam entretenimento ao Encontro (Reprodução/Globo)

Já sobre Valéria Almeida, Manoel Soares se mostra ainda mais certo de que ela tem um lugar garantido nas manhãs da Globo: “Nos conhecemos desde quando fazíamos o ‘Profissão Repórter’. Éramos meninos, e esse sucesso não me surpreende. Sou suspeito de falar porque vivemos emoções juntos”.

O famoso contou também que os seus filhos são amigos do herdeiro de Valéria Almeida, que comanda o Bem-Estar no Encontro: “Minhas crianças adoram a Tati e a Valéria. Se eu preciso dar puxão de orelha no filho da Valéria, eu dou. É uma relação muito mais próxima, além da televisão e da Globo”.

