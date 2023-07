Separados para sempre: Nada mais liga Ben e Lumiar no final de Vai na Fé

Os últimos capítulos de Vai na Fé também marcam o fim da relação entre Ben (Samuel de Assis) e Lumiar (Carolina Dieckmann), já que eles conseguem vender o apartamento onde moravam, o único imóvel que os ligava. Desta maneira, cada um segue o seu destino na novela das sete da TV Globo.

Tudo acontece quando o protagonista da trama consegue se desfazer do imóvel que comprou com a advogada, deixando Sol (Sheron Menezzes) surpreendida: “Bom, acho que essa etapa da nossa vida finalmente acaba. O apartamento era a última coisa que faltava”, diz Lumiar ao assinar os papéis da venda.

Na cena, Ben completa desejando que o novo proprietário seja feliz por lá: “Vai ser. O dinheiro deve cair na sua conta em alguns dias”, afirma Lumiar, que se despede do ex-marido.

No final de Vai na Fé, Lumiar se vira contra Theo e diz que ele vai pagar por tudo que fez (Reprodução/Globo)

Porém, as surpresas não acabam por aí. Depois de vender o apartamento luxuoso, Ben encontra com sua amada e diz que pretende se mudar com ela para uma casa maior, mas no mesmo bairro. “Quero comprar uma casa maior pra gente lá em Piedade. Depois que casar”, avisa o advogado, deixando a mãe de Jenifer (Bella Campos) chocada e muito feliz.

No final de Vai na Fé, o casal protagonista aparece visitando alguns imóveis e ela brinca: “Quer dizer que o senhor anda vendo casas no bairro pelas minhas costas, Benjamin?”, diz a cantora, que sobe ao altar.

Wilma volta a ser uma celebridade em Vai na Fé

No final da novela da TV Globo, a personagem de Renata Sorrah volta a ser uma mulher famosa e disputada pelos produtores de novela, afinal, o filme produzido por Stuart (Antonio Calloni) será um sucesso no mundo cult, chamando a atenção de outros profissionais da área.

Final de Vai na Fé: Wilma volta a ser uma atriz de sucesso (Reprodução/Globo)

No último capítulo de Vai na Fé, que vai ao ar no dia 11 de agosto, a mãe de Lui (José Loreto) terá uma reviravolta na carreira e voltará a ser uma grande estrela de novelas, sendo chamada para ser a protagonista de um novo remake de Guerra dos Sexos, exibida em 1983.

Além disso, ela será alvo de disputa entre outros escritores da Globo, como Walcyr Carrasco, autor de Terra e Paixão, Glória Perez, que fez Travessia, e João Emanuel Carneiro, de Avenida Brasil, que gostariam que ela gravasse cenas de suas produções.

