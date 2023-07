Salário de centavos do início de carreira de Ana Maria Braga choca o público; saiba valor

Na última semana, Ana Maria Braga visitou os estúdios da TV Record, para uma participação especial em celebração aos 70 anos da emissora. Na ocasião, a apresentadora foi homenageada no quadro “#Record70Anos - Uma História Espetacular”. Na conversa com Michael Keller, do Domingo Espetacular, a rainha das manhãs relembrou a época da TV e uma revelação acabou surpreendendo os espectadores.

Ao contar durante a entrevista sobre como começou a trabalhar no programa ‘Note e Anote’, após ter sido demitida da editora Abril, iniciando a sua carreira na TV, ela chocou ao público ao revelar que o seu salário na Record hoje equivale a R$ 0,36, já que recebia apenas 1 mil cruzeiros. “Fiz o teste, entrevistei uma moça e passei. Eles falaram: ‘Você tem um espaço de duas horas pela manhã, você pode apresentar’. Fizeram uma conta, acho que dava 1 mil cruzeiros na época. Eu falei que topava. Me deram as câmeras e a oportunidade de falar. Eu fazia desfiles de moda, entrevista com médicos, advogados”, lembrou Ana Maria.

Mesmo ganhando um salário bem baixo, mesmo para a época, a apresentadora ganhou o gosto do público de forma rápida e a sua audiência subiu, assim como o lucro da emissora. “Não tinha nada aqui. Trazia prato, garfos... Comecei com 0,0 [traço de audiência], fazendo coisas simples para as mulheres de final de semana, para dar ideias. Coisas que eu gostava de fazer, mas de um jeito mais descontraído na cozinha. Foi crescendo, melhorando, audiência subindo, comecei a ganhar dinheiro e a Record também”, disse a atual apresentadora do Mais Você.

Ana Maria Braga esteve a frente do programa ‘Note e Anote’ no período de 1993 a 1999, quando deixou a emissora Record e iniciou a sua carreira na Globo.

