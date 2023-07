Reprise de Mulheres de Areia: Sogro cria plano para separar Raquel e Marcos

A chegada de Raquel (Gloria Pires) não agradou Clarita (Susana Vieira) e Virgílio (Raul Cortez), que deixam a megera morar na mansão, mas ficam de olho em cada passo dela e, nos próximos capítulos da reprise de Mulheres de Areia, no Edição Especial, vão criar planos para separá-la de Marcos (Guilherme Fontes).

No plano de Virgílio, Raquel fica muito perto de Wanderlei (Paulo Betti), que é seu amante e seu amor verdadeiro. Segundo o pai do protagonista da novela da tarde, a ideia é que o filho de pescador também vá na mansão e deixe a víbora desconfortável.

Reprise de Mulheres de Areia: Raquel tenta acabar com amante, mas recebe ameaças (Reprodução/Globo)

Querendo saber mais sobre o suposto envolvimento amoroso de Raquel e o jovem, Virgílio conta com a ajuda de Andrea (Karina Perez), que conta ao milionário que sua esposa, vivida por Susana Vieira, já sabe que a vilã da reprise de Mulheres de Areia não ama Marcos.

Em uma conversa, ela diz que Ruth (Gloria Pires) esteve em sua casa acompanhando Tonho da Lua (Marcos Frota), que é conhecido como o escultor da praia, e revelou que Raquel não se casou por amor, mas por interesse.

Mulheres de Areia: Tonho da Lua fala que não gosta de Raquel e deixa Clarita com a pulga atrás da orelha (Reprodução/Globo)

Na novela da Globo, o artista conversava com Clarita e acabou por dizer que a vilã é apaixonada por Wanderlei, que incentiva o golpe do baú, achando que vai ficar com boa parte do dinheiro e da vida que a irmã de Ruth conquistou.

Na conversa, Andrea diz que o escultor deixou a mãe do protagonista da novela de Ivani Ribeiro pensativa sobre a situação envolvendo a vida amorosa do jovem. Será neste momento, que Virgílio, então, pede para Andrea descobrir mais sobre esse amante.

