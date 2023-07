Reprise de Mulheres Apaixonadas: Ciúme doentio de Helô atinge Téo; entenda

Separada de Sérgio (Marcello Anthony), Heloísa (Giulia Gam) ainda pensa em como fazer com que seu casamento volte a ser real. Mas, a ciumenta da reprise de Mulheres Apaixonadas, vai perder a compostura mais uma vez e decide tirar satisfação com Téo (Tony Ramos).

Em cenas futuras, a irmã da protagonista da novela do Vale a Pena Ver de Novo vai ao encontro do ex-cunhado em um restaurante e começa a atacá-lo: “Eu sei que você deve ter conversado com ele, afinal de contas, vocês são homens, devem ter falado muito sobre mim. Provavelmente você o aconselhou a me evitar, a fazer jogo duro”.

Reprise de Mulheres Apaixonadas: Sérgio volta da Europa e enfrenta fúria de Heloisa (Reprodução/Globo)

A irmã de Helena (Christiane Torloni) ainda diz ao personagem de Tony Ramos na reprise de Mulheres Apaixonadas que esta seria a sua vingança contra ela: “Quer se vingar, não é? Não se faça de sonso! Vocês já devem ter conversado, já devem ter se divertido, quem sabe não fizeram uma festinha particular regada a champanhe e mulheres?”.

Heloísa ainda sentencia que Sérgio vai voltar para casa independente de qualquer coisa, deixando Téo revoltado. Ela ainda continua a gritar que o seu ex-marido, que ela ainda chama de atual, vai se render aos “encantos” da vida de solteiro: “Não ache que vai ter o meu marido como companheiro das suas esbórnias”.

Reprise de Mulheres Apaixonadas: Heloísa não aceita o fim do casamento, se descontrola, e apronta mais uma (João Miguel Júnior/Globo)

Téo ouve tudo com atenção, mas decide calar Helô: “Eu só não parto para a ignorância agora pelo respeito que eu tenho pela Helena, pela Hilda (Maria Padilha) e pelo Sérgio. Por isso eu acho bom você sumir da minha frente antes que eu fique sem cabeça”, avisa o personagem, visivelmente irritado.

Neste novo ataque de ciúmes, a personagem de Giulia Gam continua falando e diz que Téo tem cara de santo, mas não consegue convencer ninguém: “Você está doente, não sabe o que tá falando. Vai se tratar e depois você aparece. Aí a gente conversa”, diz o ex-cunhado.

