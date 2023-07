Relação tóxica teria motivado Larissa Manoela a romper com seus pais

A situação entre Larissa Manoela e seus pais segue tensa. Com novas informações sendo divulgadas na mídia, algumas pessoas próximas da atriz decidiram revelar fatos que não eram de conhecimento do público.

Após essas revelações, os motivos pelos quais a atriz rompeu com os pais pode estar cada vez mais próximo de ser revelado, e para superar este momento ela conta com o apoio de seus fãs.

Informações publicadas pelo Diário do Nordeste detalham que além de controlar a carreira da atriz, os pais de Larissa também mantinham um grande controle sobre todos os demais aspectos da vida da filha, na expectativa de torná-la uma “nova Sandy”.

Ao que tudo indica, a jovem vivia uma relação tóxica com sua mãe, que controlava desde suas roupas até as atitudes que ela deveria ter em público. Segundo a fonte, o controle ao qual ela era submetida chegava a situações absurdas.

“Ela não podia nada. Era um controle absurdo, beirando uma relação tóxica, excesso de zelo. Até nas roupas que a Larissa queria usar a Silvana se metia, dizendo que ela não podia ser ousada, que tinha que ficar comportada”.

O ponto final teria sido a descoberta da venda de uma mansão em Orlando, que causou uma forte crise depressiva na atriz.

“Ela teve uma crise depressiva forte por conta disso. Deu uma surtada e quis se afastar dos pais. Eles agiram como se ela ainda tivesse 5 anos e venderam o imóvel”.

Apoio em meio a polêmicas

Com seu nome novamente envolvido em polêmicas e discussões familiares, Larissa Manoela conta com o apoio dos fãs, que fizeram questão de surpreendê-la neste final de semana e colocaram um vídeo de suas redes sociais na Times Square.

Após receber a surpresa, a atriz fez questão de compartilhar a homenagem de seus fãs:

“Passei o dia todo trabalhando, da maneira que mais amo! Terminei o job e me deparei com essa surpresa linda! Meus ‘Larináticos’ sempre me surpreendem e agora eles ultrapassaram até o limite do nosso país”.

“Eu agradeço todos os dias por ter ‘serumaninhos’ tão especiais na minha vida. Podem ter certeza que o sorriso segue aqui resistente e ainda mais preenchido com toda essa forma de amor! Amo vocês. Apareci na Times Square”!

Assista a reação da atriz:

