Morre astro de ‘Euphoria’, Angus Cloud, aos 25 anos

Angus Cloud, astro da série da HBO, ‘Euphoria’, morreu aos 25 anos de idade. A informação foi divulgada pelo TMZ, nesta segunda-feira (31). Embora a causa não tenha sido revelada, a família do ator conta que ele sofria intensamente com a morte do pai, ocorrida na última semana.

Além disso, a família de Cloud também revelou que o ator lidava abertamente com uma batalha de saúde mental.

“É com o coração pesado que tivemos que nos despedir de um ser humano incrível hoje. Como artista, amigo, irmão e filho, Angus era especial para todos nós de muitas maneiras. Na semana passada, ele enterrou seu pai e sofreu intensamente com a perda. O único conforto que temos é saber que Angus agora está reunido com seu pai, que era seu melhor amigo. Angus falava abertamente sobre sua batalha por sua saúde mental e esperamos que sua morte seja um lembrete a outros que eles não estão sozinhos e não deveriam passar por isso em silêncio”, diz o comunicado da família.

“Esperamos que o mundo se lembre dele por seu humor, riso e amor por todos. Pedimos privacidade neste momento, pois ainda estamos processando essa perda devastadora”, finaliza.

Angus Cloud deu vida ao traficante Fezco, em ‘Euphoria’, ao longo das duas temporadas em 2019 e 2022. Além de ser um dos grandes destaques da trama, o personagem também acabou caindo nas graças do público por sua personalidade.

Leia mais: