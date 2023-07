Jennifer Lopez e Jennifer Aniston usaram o mesmo vestido preto: as duas estavam incríveis

Jennifer Lopez e Jennifer Aniston têm mais em comum do que parece. Além de terem o mesmo nome, a mesma idade e serem estrelas internacionais, ambas são empresárias bem-sucedidas e referências fashion.

Embora seus estilos sejam totalmente diferentes, as celebridades de 54 anos de idade conseguiram se consolidar como musas para o vestir para seus seguidores graças às suas propostas acertadas.

No entanto, apesar de suas decisões de moda costumarem ser opostas, há um vestido que as duas adoraram completamente e decidiram usá-lo para ocasiões diferentes, mas muito importantes.

O vestido que conquistou Jennifer Lopez e Jennifer Aniston

Se trata de um espetacular longo preto do Atelier Versace. O modelo se ajusta perfeitamente ao corpo e apresenta um profundo decote em forma de bico e uma ampla abertura lateral que deixa as pernas à mostra.

O glamoroso traje com transparências discretas, pertencente à coleção Outono 2016, é completamente revestido de paetês que fazem brilhar literalmente quem o usa.

Jennifer Lopez usou primeiro

A famosa Jennifer Lopez usou o elegante e sexy vestido para um concerto com seu ex Marc Anthony no Radio City Music Hall da cidade de Nova Iorque em agosto de 2016.

A intérprete distirbuiu toneladas de beleza com a peça que lhe caía como uma luva e ela a combinou com saltos agulha com tiras da Christian Louboutin, adicionando centímetros à sua altura.