Georgina Rodríguez, parceira de CR7, ‘quebra’ Instagram de seguidores após registros em praia

Os passeios de Georgina Rodríguez com registros em praias e passeios de barco renderam diversos álbuns publicados pela modelo. Desta vez, a famosa compartilhou para seus 50 milhões de seguidores mais fotos e vídeo enquanto aproveita o ambiente natural em estilo praiano.

A modelo, de 29 anos de idade, e parceira do craque da seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo (38), não poupou registros enquanto passeava pela cidade de Faro, em Portugal. A modelo foi filmada em uma prancha de jetsurf, sendo um dos primeiros registros do álbum, e arrancou elogios dos internautas.

“Que corpo lindo, eu queria ter essas curvas, você está incrível”, comentou uma seguidora da famosa. “Esse vídeo prova que o Cristiano Ronaldo tem muita sorte”, escreveram. “Família linda, Gio. E deixem falarem o que quiserem”, registrou uma seguidora em relação às críticas.

Exercícios em casa

Georgina Rodríguez é uma das figuras bem presentes em suas redes sociais, quando se trata de atualizar seguidores. A modelo e influenciadora digital tem os olhos da web ativos voltados para sua rotina, haja vista a interação e compartilhamentos na web. Na última quinta-feira (27), a parceira de Cristiano Ronaldo, o craque da seleção portuguesa, surgiu com mais um story na plataforma.

Georgina Rodríguez, parceira de Cristiano Ronaldo, movimenta as redes com vídeo correndo em stories do Instagram (Reprodução/Instagram @georginagio)

Com um look esportivo, a famosa surge do que parece ser um galpão ligado ao quintal de casa e inicia sua corrida do fundo, até que se aproxima da câmera enquanto é registrada. A modelo também inseriu um selo no story publicado, apontando para “quinta-feira”, o dia atual.

Por meio de postagens e atualizações de sua rotina ao lado dos filhos e Cristiano Ronaldo, tempo de qualidade e trabalhos recorrentes, a modelo sempre se revela em evidência no meio de seus milhões de seguidores no Instagram.

