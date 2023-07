Fim da paz: A nova pedra no sapato de Patrícia Poeta no Encontro

Com novas apresentadoras, Conexão GloboNews pode virar pedra no sapato de Patrícia Poeta (Reprodução/Globo)

O período de paz de Patrícia Poeta pode acabar em breve, pelo menos, na web, onde um novo concorrente apareceu e parece que agradou quem estava em casa. Desta vez, a apresentadora do Encontro está enfrentando o novo Conexão GloboNews, que estreou com três mulheres no comando e ganhou o carinho do público.

No Twitter, fãs comentavam que o “Conexão” estava menos pesado do que as notícias que eram dadas por Poeta ao vivo: “A Leilane, Camila e a Dani estão arrasando na GloboNews”.

Caso envolvendo o Flamengo vira assunto no Encontro com Patrícia Poeta (Reprodução/Globo)

Um outro disse que o programa de notícias da TV fechada era o melhor para o horário e lembrou que ele começa às 9h30, junto com o Encontro com Patrícia Poeta.

Já um terceiro afirmou que “prefere mil vezes” assistir a TV fechada do que o programa ao vivo da Globo: “O Conexão está muito melhor. A Globo poderia colocar um programa do mesmo estilo no lugar”.

Conexão da @GloboNews tá melhor que esse #Encontro.

A globo poderia colocar um programa estilo conexão no lugar desse encontro chaaatooooo pra porra pic.twitter.com/kjlrFz63XF — Ana sofia (@Ana_sofiah_) July 31, 2023

Daniela Lima estreia na GloboNews

Depois de trocar Daniela Lima a CNN Brasil pela GloboNews, a jornalista estreou nesta segunda-feira (31) no Conexão GloboNews, que conta com a participação de mais quatro jornalistas considerados “medalhões” da emissora.

No programa, Daniela assume o lugar de Christiane Pelajo, que deixou a emissora carioca, após as eleições de 2022: “Foram algumas semanas de reflexão até bater o martelo e optar pela mudança. A direção da GloboNews me deixou muito confortável e segura”, disse a nova contratada.

Manoel Soares fala sobre Tati Machado e Valéria Almeida

A saída de Manoel Soares do Encontro abriu a oportunidade para Tati Machado e Valéria Almeida mostrarem que vão além de seus quadros, onde falam da vida dos famosos e também sobre saúde, e para o ex-colega de Patrícia Poeta a “troca” foi essencial.

“Não é novidade para mim. Elas são as novas vozes da comunicação brasileira. As meninas são as vozes que precisam ser ouvidas”, disse o apresentador, que afirmou ainda que as colegas de Patrícia Poeta “não estão dentro do padrão estético que o Brasil era acostumado a consumir na TV”.

