Embora seja considerada uma das atrizes mais bonitas, Matt Damon confessou que foi um “inferno” beijar Scarlett Johansson

Scarlett Johansson e Matt Damon O ator revelou uma situação engraçada que viveu com Scarlett em um filme (Matt Winkelmeyer / Kevork Djansezian /Getty Images)

Scarlett Johansson é uma das atrizes mais famosas e bem-sucedidas de Hollywood, e também é considerada uma das mais bonitas.

A famosa protagonizou milhares de filmes como Lucy, Black Widow e Um Atrevido Don Juan, o que lhe permitiu conhecer e trabalhar com famosos atores.

Um deles foi Matt Damon, com quem compartilhou elenco em um filme em 2011, e o ator recentemente revelou que foi um “inferno” beijar Scarlett.

Por que Matt Damon afirma que foi um “inferno” beijar Scarlett Johansson

Em uma entrevista recente, Matt Damon falou sobre a talentosa Scarlett Johansson, com quem dividiu o protagonismo no filme Um Zoológico em Casa.

Ali ele se lembrou de um incidente que viveu com a atriz, quando gravaram a cena do beijo, algo que após 12 anos ainda lembra e tem muito presente.

"Tive que beijar Scarlett Johansson, você consegue imaginar o quão horrível foi para mim? Foi um inferno", disse Matt Damon e, embora tenha sido em brincadeira, ele viveu um momento desconfortável durante aquela cena que contou.

“O que aconteceu foi que filmamos uma cena antes de comer e foi uma linda tomada dupla que terminou com um beijo. E foi ótimo. Fomos comer e tanto ela quanto eu pensamos que tinha acabado. Ela comeu um sanduíche de cebola. Entramos e o diretor Cameron Crowe tinha colocado a câmera e havia um close do beijo. Ela diz: ‘Merda! Eu acabei de literalmente comer um sanduíche de cebola’”, lembrou o ator entre risos.

O ator fez a atriz acreditar que tinha mau hálito, mas tudo era mentira, ele apenas pregou uma peça a Scarlett e deixou claro que não foi nada desagradável e nem notou o cheiro de cebola.

“Eu estava rindo dela o tempo todo por causa do seu hálito de cebola, que eu nem sequer cheirei... porque o seu hálito cheira a rosas!”, disse, deixando claro que tudo foi uma brincadeira com a atriz, e que para ele foi uma das melhores experiências com atrizes.