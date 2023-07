‘Clube do Terror’: veja como os atores da série se parecem sem caracterização

Entre as muitas produções televisivas lançadas nos anos 90 que marcaram uma geração inteira de audiências, está a série de antologia de terror: ‘Clube do Terror’.

Transmitida pela Nickelodeon entre os anos 1992 e 1996, a produção girava em torno de um grupo composto por vários adolescentes que se intitulavam "A Sociedade da Meia-Noite".

Em cada episódio, os amigos se reuniam à noite em um local na floresta para contar suas histórias de medo ao resto dos amigos. Antes que um narrador começasse sua história, ele deveria dizer algumas palavras.

"Submetendo-se à aprovação da sociedade da meia-noite, esta história que eu chamo...", eram as palavras repetidas antes de dar o título de sua história e jogar "pó da meia-noite" em uma fogueira.

As histórias narradas iam desde fantasmas e casas assombradas, até vampiros e demônios. Após seu final, o projeto se tornou um clássico e teve dois reboots desde então.

O último foi uma série limitada do Nickelodeon, lançada em 2019, com o título Clube do Terror: Carnaval da Perdição. O projeto contou com três episódios e foi muito bem recebido.

“Se destaca como uma série igualmente divertida tanto para os jovens quanto para os nostálgicos que desejam rever o caminho que os trouxe até aqui”, disse Jacob Oller, do Paste.

Os atores do Clube do Terror: Carnaval da Perdição têm um visual impressionante

A série apresenta uma nova “Sociedade da Meia-Noite”. Em uma reunião, Rachel Carpenter conta a história do “Carnaval da Perdição”. Infelizmente, a história começa a se tornar realidade.

Graças ao seu sucesso, o revival teve mais duas sequências com títulos e elencos diferentes. Em cada temporada, os atores passaram por um processo de caracterização para dar vida aos seus papéis.

Por isso, a seguir, mostramos como é que os protagonistas da aterrorizante primeira entrega do reboot se parecem na vida real para que você possa apreciar a mudança que fizeram para os seus papéis.

Lyliana Wray - Rachel Carpenter

A atriz Lyliana Wray apenas mudou sua imagem real para dar vida a Rachel Carpenter. No entanto, devido à série ter sido gravada há alguns anos, ela agora parece mais madura em traços e também no estilo.

Lyliana Wray em 'Clube do Terror' e na vida real atualmente (Nickelodeon / Instagram)

Miya Cech - Akiko Yamato

A atriz Miya Cech parece idêntica ao seu papel de Akiko Yamato fora do “Clube do Terror’. No entanto, assim como Wray, ela cresceu nos últimos anos e agora usa roupas modernas e se parece com a sua idade atual.

Miya Cech em 'Clube do Terror' e na vida real atualmente (Nickelodeon / Instagram)

Sam Ashe Arnold - Gavin Coscarelli

O ator Sam Ashe Arnold está imortalizado como adolescente nesta série. Na vida real, ele mudou muito, já que agora é um homem de barba e com um estilo mais sério.

Sam Ashe Arnold no 'Clube do Terror' e na vida real atualmente (Nickelodeon / Instagram)

Jeremy Ray Taylor - Graham Raimi

Jeremy Ray Taylor não parou de crescer nos últimos anos. Por isso, sua imagem real se destaca daquela que ele tem como Graham Raimi. Por exemplo, hoje ele tem mais músculos e feições mais adultas.

Jeremy Ray Taylor no 'Clube do Terror' e na vida real atualmente (Nickelodeon / Instagram)

Tamara Smart - Louise Fulci

A artista Tamara Smart não parece muito diferente na vida real do que ela aparece ao protagonizar o “Clube do Terror”. No entanto, a famosa tem um look mais maduro devido ao seu crescimento.

Tamara Smart no 'Clube do Terror' e na vida real atualmente (Nickelodeon / Instagram)

Atualmente, as três temporadas do reboot do Clube do Terror podem ser vistas em plataformas como Paramount+ e Amazon Prime Video, mas apenas em algumas regiões do mundo.